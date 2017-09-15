Подземные источники воды ищут в Иркутской области
В 2017—2018 годах предприятия Росгеологии ищет в Иркутской области подземные воды для нужд населения на нескольких перспективных объектах.
В 2017—2018 годах предприятия Росгеологии ищет в Иркутской области подземные воды для нужд населения на нескольких перспективных объектах.
Об этом 14 сентября 2017 года на Байкальском международном экологическом водном форуме заявил первый заместитель гендиректора, руководитель операционного блока АО «Росгеология» Руслан Горринг, сообщает
По его словам, для Иркутской области очень актуально геоэкологическое направление — своевременное и в полном объёме обеспечение