Подземные источники воды ищут в Иркутской области

Об этом 14 сентября 2017 года на Байкальском международном экологическом водном форуме заявил первый заместитель гендиректора, руководитель операционного блока АО «Росгеология» Руслан Горринг, сообщает пресс-служба компании.

По его словам, для Иркутской области очень актуально геоэкологическое направление — своевременное и в полном объёме обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением крупных городских агломераций. В основном сейчас оно базируется на использовании ресурсов реки Ангара. Доля потребления подземных вод составляет чуть более 21%.