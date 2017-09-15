Международная дрифт-битва D1 стартует сегодня в Приморье

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 сентября, PrimaMedia.

Четвертые крупнейшие автомобильные соревнования, международная дрифт-битва Asia Pacific D1 Primring Grand Prix 2017 стартует сегодня, 15 сентября, на «Приморском кольце». На трассе за звание лучшего пилота чемпионата сразятся более 50 гонщиков из четырех стран мира — России, Японии, Китая и Таиланда. Кроме того, программу соревнований украсит международный автосалон «Владивосток» VIAS — Vladivostok International AutoSalon, сообщает ИА PrimaMedia.

Первый этап приморской D1 начнется сегодня, 15 сентября, только для российских гонщиков. Более 40 спортсменам предстоит пройти квалификацию на одиночные заезды (ТАНСО), в эту группу попадут только сильнейших 32 пилота. Также в этот день откроется международный автосалон «Владивосток» VIAS — Vladivostok International AutoSalon.

В субботу, 16 сентября, с утра пройдет тренировка российских и иностранных пилотов, после поклонников дрифта ждет парад открытия, парные заезды российских пилотов топ-32 и топ-16. Центральным событием дня станут соревнования ТАНСО (одиночные заезды) и награждение призеров ТАНСО.

В воскресенье, 17 сентября, болельщиков ждет главный и самый зрелищный этап соревнований — соревнование ЦУЙСО (парные заезды) с участием российских и иностранных гонщиков — топ-24, топ-16, топ-8, полуфинальное и финальное сражение, где и определится имя победителя международной дрифт-битвы Asia Pacific D1 Primring Grand Prix 2017.

Отметим, принципиальным отличием отборочной сетки соревнований на этот раз станет количество участников полуфинала. В этом году второй шанс получит лучший российский пилот по итогам субботних заездов ТАНСО и … болельщики. Они смогут вывести своего фаворита в финал путем голосования. Гонщик, который наберет максимальное количество голосов, также присоединится к топ-4.

Еще одним новшеством станет отсутствие заездов за третье место: бронзового призера соревнований определят по лучшему результату DOSS в полуфинальных заездах.

Напомним, в 2014 году победу на соревнованиях одержал японский пилот Дайго Сайто, в 2015 году владивостокский пилот Тецуя Хибино принес России победу, а в 2016 Дайго Сайто вернул себе чемпионство в финальной борьбе с Масато Кавабата.