Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Вредные примеси из татуировок путешествуют по всему телу
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Ксения Собчак оскорбила Урганта из-за его шуток
СМИ: Эвелина Блёданс о настоящих причинах развода
Вера Брежнева вышла в свет в роскошном образе (фото)
Эвелина Блёданс развелась с мужем
СМИ: 63-летняя Вайкуле показала неувядающую красоту и молодость
Максакова о причине стыда за детей от Тюрина - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
1035 лет назад погибла Грейс Келли
04:19 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Международная дрифт-битва D1 стартует сегодня в Приморье

Три дня на «Приморском кольце» будут идти дымные баталии российских и иностранных гонщиков (ПРОГРАММА).

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 сентября, PrimaMedia.

Четвертые крупнейшие автомобильные соревнования, международная дрифт-битва Asia Pacific D1 Primring Grand Prix 2017 стартует сегодня, 15 сентября, на «Приморском кольце». На трассе за звание лучшего пилота чемпионата сразятся более 50 гонщиков из четырех стран мира — России, Японии, Китая и Таиланда. Кроме того, программу соревнований украсит международный автосалон «Владивосток» VIAS — Vladivostok International AutoSalon, сообщает ИА PrimaMedia.

Первый этап приморской D1 начнется сегодня, 15 сентября, только для российских гонщиков. Более 40 спортсменам предстоит пройти квалификацию на одиночные заезды (ТАНСО), в эту группу попадут только сильнейших 32 пилота. Также в этот день откроется международный автосалон «Владивосток» VIAS — Vladivostok International AutoSalon.

В субботу, 16 сентября, с утра пройдет тренировка российских и иностранных пилотов, после поклонников дрифта ждет парад открытия, парные заезды российских пилотов топ-32 и топ-16. Центральным событием дня станут соревнования ТАНСО (одиночные заезды) и награждение призеров ТАНСО.

В воскресенье, 17 сентября, болельщиков ждет главный и самый зрелищный этап соревнований — соревнование ЦУЙСО (парные заезды) с участием российских и иностранных гонщиков — топ-24, топ-16, топ-8, полуфинальное и финальное сражение, где и определится имя победителя международной дрифт-битвы Asia Pacific D1 Primring Grand Prix 2017.

Отметим, принципиальным отличием отборочной сетки соревнований на этот раз станет количество участников полуфинала. В этом году второй шанс получит лучший российский пилот по итогам субботних заездов ТАНСО и … болельщики. Они смогут вывести своего фаворита в финал путем голосования. Гонщик, который наберет максимальное количество голосов, также присоединится к топ-4.

Еще одним новшеством станет отсутствие заездов за третье место: бронзового призера соревнований определят по лучшему результату DOSS в полуфинальных заездах.

Напомним, в 2014 году победу на соревнованиях одержал японский пилот Дайго Сайто, в 2015 году владивостокский пилот Тецуя Хибино принес России победу, а в 2016 Дайго Сайто вернул себе чемпионство в финальной борьбе с Масато Кавабата.

Те, кто все же не смогут приехать на «Приморское кольцо» в эти дни, смогут дома посмотреть онлайн-трансляцию. 15 сентября трансляция начнется в 13.00, 16 сентября и 17 сентября — в 11.00. Вести трансляцию будет знаменитый приезжий комментатор Женя Флай и Дмитрий Каплун из Владивостока.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Нарисованный Владивосток: алхимия, Распутин и предвыборный пиар
Международная дрифт-битва пройдет в Приморье с 15-го по 17 сентября
КНДР осуществила ракетный пуск в сторону Японии
Глава «Касперского» приглашен в Конгресс США для дачи показаний
Телефонное минирование: над какими версиями работает ФСБ
«Ъ»: Минтранс предложил новые санкции для авиадебоширов
Опрос: более половины россиян недовольны своей зарплатой
На Украине объяснили решение углубить дно Азовского моря
«Зенит» одержал самую крупную победу в сезоне
Спорт
«Зенит» разгромил «Вардар» в Лиге Европы Александр Кокорин не перестает поражать: в матче группового турнира ЛЕ с «Вардаром» форвард «Зенита» сделал дубль и отдал потрясающую голевую передачу пяткой Артему Дзюбе
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
«Пятерочки» могут появиться на заправках
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь