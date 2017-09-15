Международная дрифт-битва D1 стартует сегодня в Приморье
Три дня на «Приморском кольце» будут идти дымные баталии российских и иностранных гонщиков (ПРОГРАММА).
Три дня на «Приморском кольце» будут идти дымные баталии российских и иностранных гонщиков (ПРОГРАММА).
Владивосток, 15 сентября, PrimaMedia.
Четвертые крупнейшие автомобильные соревнования, международная
Первый этап приморской D1 начнется сегодня, 15 сентября, только для российских гонщиков. Более 40 спортсменам предстоит пройти квалификацию на одиночные заезды (ТАНСО), в эту группу попадут только сильнейших 32 пилота. Также в этот день откроется международный автосалон «Владивосток» VIAS — Vladivostok International AutoSalon.
В субботу, 16 сентября, с утра пройдет тренировка российских и иностранных пилотов, после поклонников дрифта ждет парад открытия, парные заезды российских пилотов топ-32 и топ-16. Центральным событием дня станут соревнования ТАНСО (одиночные заезды) и награждение призеров ТАНСО.
В воскресенье, 17 сентября, болельщиков ждет главный и самый зрелищный этап соревнований — соревнование ЦУЙСО (парные заезды) с участием российских и иностранных гонщиков — топ-24, топ-16, топ-8, полуфинальное и финальное сражение, где и определится имя победителя международной
Отметим, принципиальным отличием отборочной сетки соревнований на этот раз станет количество участников полуфинала. В этом году второй шанс получит лучший российский пилот по итогам субботних заездов ТАНСО и … болельщики. Они смогут вывести своего фаворита в финал путем голосования. Гонщик, который наберет максимальное количество голосов, также присоединится к топ-4.
Еще одним новшеством станет отсутствие заездов за третье место: бронзового призера соревнований определят по лучшему результату DOSS в полуфинальных заездах.
Напомним, в 2014 году победу на соревнованиях одержал японский пилот Дайго Сайто, в 2015 году владивостокский пилот Тецуя Хибино принес России победу, а в 2016 Дайго Сайто вернул себе чемпионство в финальной борьбе с Масато Кавабата.
Те, кто все же не смогут приехать на «Приморское кольцо» в эти дни, смогут дома посмотреть