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04:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Общественники предлагают хабаровчанам посвятить субботу добрым делам

В эту субботу, 16 сентября, 40 общественных организаций примут участие в благотворительном фестивале «Добрый Хабаровск».

Он пройдет с 11:00 до 22:00 на площадке возле универсального краевого спорткомплекса стадиона имени Ленина. Общественники хотят показать жителям города, что благотворительность — это легко, интересно и приятно.

Фестиваль начнется в 10:00 благотворительным автопробегом. На набережную представители трех автоклубов привезут пожертвования для благотворительных акций.

В течение дня гости фестиваля смогут поучаствовать в пяти акциях:

«Счастливый сон» — сбор подгузников для детей-отказников;.

«Бумажный бум» — сбор макулатуры;.

«Гав! Мяу!» — сбор корма для бездомных животных;.

«Свежий свитер» — сбор вещей для нуждающихся;.

«БЕЗграничное творчество» — сбор канцелярских принадлежностей для детей-инвалидов.

Также горожан ждут квест, беспроигрышная лотерея и рок-концерт. Вечером состоится последний в этом году уличный кинопоказ «Доброе кино». Завершится фестиваль в 22:00 парусной регатой, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

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