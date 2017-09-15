Общественники предлагают хабаровчанам посвятить субботу добрым делам

Он пройдет с 11:00 до 22:00 на площадке возле универсального краевого спорткомплекса стадиона имени Ленина. Общественники хотят показать жителям города, что благотворительность — это легко, интересно и приятно.

Фестиваль начнется в 10:00 благотворительным автопробегом. На набережную представители трех автоклубов привезут пожертвования для благотворительных акций.

В течение дня гости фестиваля смогут поучаствовать в пяти акциях:

«Счастливый сон» — сбор подгузников для детей-отказников;.

«Бумажный бум» — сбор макулатуры;.

«Гав! Мяу!» — сбор корма для бездомных животных;.

«Свежий свитер» — сбор вещей для нуждающихся;.

«БЕЗграничное творчество» — сбор канцелярских принадлежностей для детей-инвалидов.