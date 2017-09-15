Общественники предлагают хабаровчанам посвятить субботу добрым делам
В эту субботу, 16 сентября, 40 общественных организаций примут участие в благотворительном фестивале «Добрый Хабаровск».
В эту субботу, 16 сентября, 40 общественных организаций примут участие в благотворительном фестивале «Добрый Хабаровск».
Он пройдет с 11:00 до 22:00 на площадке возле универсального краевого спорткомплекса стадиона имени Ленина. Общественники хотят показать жителям города, что благотворительность — это легко, интересно и приятно.
Фестиваль начнется в 10:00 благотворительным автопробегом. На набережную представители трех автоклубов привезут пожертвования для благотворительных акций.
В течение дня гости фестиваля смогут поучаствовать в пяти акциях:
«Счастливый сон» — сбор подгузников для детей-отказников;.
«Бумажный бум» — сбор макулатуры;.
«Гав! Мяу!» — сбор корма для бездомных животных;.
«Свежий свитер» — сбор вещей для нуждающихся;.
«БЕЗграничное творчество» — сбор канцелярских принадлежностей для
Также горожан ждут квест, беспроигрышная лотерея и