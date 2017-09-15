Во Владивостоке предложили переименовать проспект 100-летия города в честь Черепкова
Общественную дискуссию инициировал бывший соратник «народного мэра», журналист и историк Валерий Королюк.
Общественную дискуссию инициировал бывший соратник «народного мэра», журналист и историк Валерий Королюк.
Владивосток, 15 сентября, PrimaMedia.
Общественное обсуждение возможности увековечить имя второго мэра Владивостока Виктора Черепкова инициировал его бывший соратник, кандидат исторических наук, председатель «Союза пенсионеров Приморского края» Валерий Королюк, сообщает ИА PrimaMedia. Он предложил переименовать в честь «народного мэра» проспект 100-летия Владивостока, вызвав живую реакцию у местного сообщества.
«Даже при советской власти, когда их так назвали, это уже звучало довольно глупо. В принципе, можно было бы каждый год, прожитый городом, добавлять к названию этого проспекта (что, хоть и довольно накладно, но выглядит более естественно, чем сейчас), и теперь он был бы уже “имени 157-летия”, а потом и 200-летия», — написал инициатор на своей странице в Facebook.
От ИА PrimaMedia отметим, «юбилейные» улицы сегодня существуют во многих городах России.
В беседе с корр. редакции Валерий Королюк объяснил, что пока его инициатива не обличена в форму заявления в адрес городских властей. Сейчас нужно получить мнение горожан, и уже после этого решать, какая именно улица должна носить фамилию Черепкова.
— В первую очередь, я хочу обратить на Виктора Черепкова внимание. Ведь даже сегодня почти никто не знает, что он умер. Я разговариваю с его бывшими коллегами, а они удивляются, что, оказывается, были похороны. Кстати, он ведь был капитаном 1-го ранга в отставке, а флот оставил его без положенных по закону воинских почестей. Отношение к памяти человека, на мой взгляд, отвратительное, — рассказал историк.
Его подписчики дискуссию подхватили, и уже начали высказываться. Некоторые предлагают оставить в покое проспект 100-летия и рассмотреть улицу Всеволода Сибирцева, которую в народе называют проспектом Красоты и которая как раз была создана во время работы Черепкова на посту градоначальника. Сам Королюк на это возражает.
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При этом он добавил, что прежде чем