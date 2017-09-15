Во Владивостоке предложили переименовать проспект 100-летия города в честь Черепкова

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 сентября, PrimaMedia.

Общественное обсуждение возможности увековечить имя второго мэра Владивостока Виктора Черепкова инициировал его бывший соратник, кандидат исторических наук, председатель «Союза пенсионеров Приморского края» Валерий Королюк, сообщает ИА PrimaMedia. Он предложил переименовать в честь «народного мэра» проспект 100-летия Владивостока, вызвав живую реакцию у местного сообщества.

Главным аргументом в пользу своего предложения Королюк называет сомнительную актуальность так называемых юбилейных улиц, вроде 50-летия ВЛКСМ или 100-летия Владивостока.

«Даже при советской власти, когда их так назвали, это уже звучало довольно глупо. В принципе, можно было бы каждый год, прожитый городом, добавлять к названию этого проспекта (что, хоть и довольно накладно, но выглядит более естественно, чем сейчас), и теперь он был бы уже “имени 157-летия”, а потом и 200-летия», — написал инициатор на своей странице в Facebook.

От ИА PrimaMedia отметим, «юбилейные» улицы сегодня существуют во многих городах России.

В беседе с корр. редакции Валерий Королюк объяснил, что пока его инициатива не обличена в форму заявления в адрес городских властей. Сейчас нужно получить мнение горожан, и уже после этого решать, какая именно улица должна носить фамилию Черепкова.

— В первую очередь, я хочу обратить на Виктора Черепкова внимание. Ведь даже сегодня почти никто не знает, что он умер. Я разговариваю с его бывшими коллегами, а они удивляются, что, оказывается, были похороны. Кстати, он ведь был капитаном 1-го ранга в отставке, а флот оставил его без положенных по закону воинских почестей. Отношение к памяти человека, на мой взгляд, отвратительное, — рассказал историк.

Его подписчики дискуссию подхватили, и уже начали высказываться. Некоторые предлагают оставить в покое проспект 100-летия и рассмотреть улицу Всеволода Сибирцева, которую в народе называют проспектом Красоты и которая как раз была создана во время работы Черепкова на посту градоначальника. Сам Королюк на это возражает.

— Во-первых, название «проспект Красоты» придумал для этой улицы именно Виктор Иванович. Поэтому менять его, даже на его фамилию, это отнюдь не дань памяти, а ее уничтожение. А вот переименовать безликие улицы с цифрами в названии — это вполне нормально. И из них самым подходящим я считаю проспект 100-летия, — пояснил Королюк.