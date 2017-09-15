Власти Хабаровского края отсудили у частника землю, которую никто не возделывал

Источник: AP 2017

Правительство края отсудило землю в Хабаровском районе, на которой ничего не выращивали более трех лет. Если этот участок никто не захочет покупать, он перейдет в собственность региона, сообщает портал «Губерния».

Участок находится недалеко от села Восход, площадь надела — 11 тысяч квадратных метров. Женщина, которой он принадлежал, долгое время не возделывала землю. Правительство обратилось в суд и добилось изъятия участка. В законную силу это решение вступило в мае, а в сентябре был уточнен способ определения начальной цены участка, по которой его выставят на аукцион.

«[Этот участок] — еще не краевая собственность. Он может стать краевым после двух этапов. Первый — торги, то есть мы продаем [участок] неопределенному кругу лиц, и если его никто не приобретает, то мы обязаны по закону предложить его муниципальному образованию, на территории которого находится этот земельный участок. Если [местные власти] говорят, что у нас денег нет и нам этот участок неинтересен, тогда мы уже начинаем его приобретать», — рассказал и.о. заместителя министра инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края Ринат Мазитов.