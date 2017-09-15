Платить за проезд в общественном транспорте Иркутска с 15 сентября нужно будет при входе

Такой способ будет действовать в автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках — как в муниципальном транспорте, так и у частных перевозчиков. Систему введут постепенно. Такое нововведение в общественном транспорте Иркутска применять уже пробовали. Сейчас его решили вернуть.