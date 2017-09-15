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04:58 (мск), источник: Вести Иркутск

Платить за проезд в общественном транспорте Иркутска с 15 сентября нужно будет при входе

«Зайцев» в автобусах станет меньше. С 15 сентября платить за проезд в общественном транспорте Иркутска нужно при входе.

Источник: Вести Иркутск

Такой способ будет действовать в автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках — как в муниципальном транспорте, так и у частных перевозчиков. Систему введут постепенно. Такое нововведение в общественном транспорте Иркутска применять уже пробовали. Сейчас его решили вернуть.

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