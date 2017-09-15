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05:05 (мск), источник: Newslab.ru

«Большие гонки»: красноярцев позвали на спортивно-экстремальное шоу

В этом году участников ждет сложнейшая трасса, где они столкнутся в «битве со стихиями», а зрителей — увлекательное зрелище.

16 сентября на острове Татышеве состоится спортивно-экстремальное шоу «Большие гонки в Красноярске».

Это командные соревнования, в которых участвуют по два представителя от каждой национально-культурной автономии — их ждут разножанровые игры любительского уровня. Состязание будет проходить в рамках фестиваля межнационального общения «Здравствуй», основной целью которой является укрепление сотрудничества и взаимопонимания между представителями молодежи различных национальностей.

Как рассказали организаторы «Больших гонок» — сотрудники молодежного центра «Зеркало», в этом году участников ждет сложнейшая трасса, где они столкнутся в «битве со стихиями». Им придется пройти воду, плавая в огромном бассейне, зажигать огонь на вершинах, передвигаться по воздуху на огромном шаре и сражаться за первое место на земле. Испытать себя в самых экстремальных условиях и преодолеть полосу испытаний команды смогут лишь благодаря сплоченности, настоящему командному духу и несокрушимому сибирскому характеру.

«Мы стараемся позиционировать Красноярск как город, где живут молодые, талантливые, здоровые и спортивные люди. И в нашем проекте совсем неважен вопрос национальности, вероисповедания или каких-либо других факторов, здесь важно только то, что они красноярцы! И если уж дословно расшифровывать название нашего города, то это Красный Яр — красивый и сильный, таковыми и являются участники «Больших гонок» — рассказал директор молодежного центра «Зеркало» Сергей Костюков.

Для зрителей тоже подготовлена насыщенная и зрелищная развлекательная программа. Кроме того, у каждого будет возможность сделать фото с известными красноярскими спортсменами, принять участие в лотерее и выиграть призы от партнеров «Больших гонок».

Организаторами «Больших гонок в Красноярске» выступает центр авторского самоопределения молодежи «Зеркало» совместно с управлением молодежной политики администрации города Красноярска.

«Большие гонки в Красноярске» пройдут 16 сентября в 13:00 на восточной части острова Татышев. Вход свободный.

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