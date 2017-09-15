«Большие гонки»: красноярцев позвали на спортивно-экстремальное шоу
В этом году участников ждет сложнейшая трасса, где они столкнутся в «битве со стихиями», а зрителей — увлекательное зрелище.
В этом году участников ждет сложнейшая трасса, где они столкнутся в «битве со стихиями», а зрителей — увлекательное зрелище.
16 сентября на острове Татышеве состоится
Это командные соревнования, в которых участвуют по два представителя от каждой
Как рассказали организаторы «Больших гонок» — сотрудники молодежного центра «Зеркало», в этом году участников ждет сложнейшая трасса, где они столкнутся в «битве со стихиями». Им придется пройти воду, плавая в огромном бассейне, зажигать огонь на вершинах, передвигаться по воздуху на огромном шаре и сражаться за первое место на земле. Испытать себя в самых экстремальных условиях и преодолеть полосу испытаний команды смогут лишь благодаря сплоченности, настоящему командному духу и несокрушимому сибирскому характеру.
«Мы стараемся позиционировать Красноярск как город, где живут молодые, талантливые, здоровые и спортивные люди. И в нашем проекте совсем неважен вопрос национальности, вероисповедания или
Для зрителей тоже подготовлена насыщенная и зрелищная развлекательная программа. Кроме того, у каждого будет возможность сделать фото с известными красноярскими спортсменами, принять участие в лотерее и выиграть призы от партнеров «Больших гонок».
Организаторами «Больших гонок в Красноярске» выступает центр авторского самоопределения молодежи «Зеркало» совместно с управлением молодежной политики администрации города Красноярска.
«Большие гонки в Красноярске» пройдут 16 сентября в 13:00 на восточной части острова Татышев. Вход свободный.