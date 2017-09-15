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05:22 (мск), источник: Newslab.ru

Один из выходных дней порадует красноярцев теплом

В конце недели в столице края ожидается переменчивая погода.

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На выходных в Красноярске ожидается переменчивая погода: сначала в столице края заметно потеплеет, но затем снова похолодает. При этом синоптики прогнозируют дожди.

В пятницу, 15 сентября, уличные градусники будут показывать 10..12 °C, в течение дня возможен дождь. Суббота станет самым теплыми днем: gismeteo.ru обещает до 16 °C, а Гидрометцентр и rp5 — вполне комфортные для прогулок 18 °C. На воскресенье прогнозы синоптиков расходятся: одни обещают в последний выходной до 14 °C тепла, уличные градусники будут показывать 10..10 °C. Ночных заморозков пока не ожидается.

В оба дня небо будет затянуто тучами, но иногда все же возможны прояснения. В городе пройдет небольшой дождь (в субботу осадки возможны во второй половине дня, в воскресенье — ночью и утром), ветер будет дуть с запада со скоростью 2 — 4 м/с.

В начале следующей недели, когда в домах красноярцев должно появиться отопление, снова ожидается небольшое потепление. уличные градусники будут показывать 10..17 °C, а затем — от 4 до 8 °C, ночами возможны и минусовые температуры.

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