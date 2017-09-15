В меню хабаровских ресторанов появится блюдо «Наш выбор 27»
Готовить его будут из продукции местных производителей.
Готовить его будут из продукции местных производителей.
Рестораны в дальневосточной столице добавят в своё меню блюдо «Наш выбор 27». Готовить его будут из продукции местных производителей. Наличие новинки в списке проверят представители краевого комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности.
«Когда мы готовились к
Он отметил, что через некоторое время сотрудники комитета проведут «рейд» и проверят меню ресторанов. Сегодня рестораторы, принимающие участие в реализации проекта «Наш выбор 27», должны сообщить, есть ли у них такая позиция в списке блюд или когда она появится.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что более 40 представителей точек общественного питания разместились в ресторанном дворике на