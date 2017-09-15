В меню хабаровских ресторанов появится блюдо «Наш выбор 27»

Рестораны в дальневосточной столице добавят в своё меню блюдо «Наш выбор 27». Готовить его будут из продукции местных производителей. Наличие новинки в списке проверят представители краевого комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности.

«Когда мы готовились к выставке-ярмарке, то говорили, что блюдо “Наш выбор 27” будет присутствовать в меню круглогодично. Я обратной связи, к сожалению, не имею и предполагаю, что такого пункта нет в меню. Через отдел общественного питания мы попросим эту обратную связь, потому что договорённость нужно выполнять», — сообщил на заседании оргкомитета гастрономического форума председатель краевого комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Крецу.

Он отметил, что через некоторое время сотрудники комитета проведут «рейд» и проверят меню ресторанов. Сегодня рестораторы, принимающие участие в реализации проекта «Наш выбор 27», должны сообщить, есть ли у них такая позиция в списке блюд или когда она появится.