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05:41 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутске пройдет антинаркотическая акция «АнтиСпайс»

Присоединиться к акции могут все желающие.

В Иркутске 19 сентября добровольцы Антинаркотического волонтерского движения молодежи проведут акцию «АнтиСпайс». Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодежной политике региона.

В этом году волонтеры планируют охватить все округа города Иркутска. Задача добровольцев в рамках акции «АнтиСпайс» выявление надписей о продаже курительных смесей и наркотических веществ на фасадах зданий.

К профилактическому мероприятию могут присоединиться все желающие. Информацию с адресом нахождения надписей и фотографией надписи можно отправлять на электронную почту — ogu01@mail.ru или позвонить по бесплатному номеру — 8 800 350 00 95.

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