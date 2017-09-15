В Иркутске пройдет антинаркотическая акция «АнтиСпайс»

В Иркутске 19 сентября добровольцы Антинаркотического волонтерского движения молодежи проведут акцию «АнтиСпайс». Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодежной политике региона.

В этом году волонтеры планируют охватить все округа города Иркутска. Задача добровольцев в рамках акции «АнтиСпайс» выявление надписей о продаже курительных смесей и наркотических веществ на фасадах зданий.