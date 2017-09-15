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06:01 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Налоговая служба в Приморье рассказала о льготах для пенсионеров

Подробные разъяснения можно также найти в электронном сервисе.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 сентября, PrimaMedia.

Пенсионеры с 2015 года могут получить льготу в отношении одного объекта каждого из пяти видов объектов. В ИФНС России по Ленинскому району Владивостока ИА PrimaMedia подробно рассказали о том, как можно получить налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц.

До 2015 года пенсионеры в отношении всех объектов недвижимости, принадлежащих им на праве собственности, освобождались от уплаты налога.

Однако с 2015 года льгота по налогу начала предоставляться для пенсионеров в отношении одного объекта каждого из пяти видов объектов. Например, только по одной из двух квартир, по одному из нескольких жилых домов, по одному из двух гаражей и т. п. Так, если у льготной категории налогоплательщика в собственности находятся две квартиры, два гаража и один жилой дом, то льгота будет применяться к одной квартире, к одному гаражу и к одному жилому дому.

Налогоплательщик вправе сам выбрать объект, в отношении которого будет предоставляться льгота, и уведомить об этом налоговый орган. Если такое уведомление не будет предоставлено, налоговый орган предоставит льготу в отношении объекта с максимально исчисленной суммой налога.

Подробную информацию можно получить в разделе www.nalog.ru/rn25 /taxation/taxes/imuch2016/.

В случае наличия основания для получения льготы, необходимо обратиться в налоговый орган с соответствующим заявлением.

Узнать о льготных категориях граждан по соответствующим налогам за 2016 год можно в электронном сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn22/service/tax/) или в соответствующем налоговом органе.

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