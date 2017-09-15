Налоговая служба в Приморье рассказала о льготах для пенсионеров
Подробные разъяснения можно также найти в электронном сервисе.
Подробные разъяснения можно также найти в электронном сервисе.
Владивосток, 15 сентября, PrimaMedia.
Пенсионеры с 2015 года могут получить льготу в отношении одного объекта каждого из пяти видов объектов. В ИФНС России по Ленинскому району Владивостока ИА PrimaMedia подробно рассказали о том, как можно получить налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц.
До 2015 года пенсионеры в отношении всех объектов недвижимости, принадлежащих им на праве собственности, освобождались от уплаты налога.
Однако с 2015 года льгота по налогу начала предоставляться для пенсионеров в отношении одного объекта каждого из пяти видов объектов. Например, только по одной из двух квартир, по одному из нескольких жилых домов, по одному из двух гаражей
Налогоплательщик вправе сам выбрать объект, в отношении которого будет предоставляться льгота, и уведомить об этом налоговый орган. Если такое уведомление не будет предоставлено, налоговый орган предоставит льготу в отношении объекта с максимально исчисленной суммой налога.
Подробную информацию можно получить в разделе www.nalog.ru/rn25 /taxation/taxes/imuch2016/.
В случае наличия основания для получения льготы, необходимо обратиться в налоговый орган с соответствующим заявлением.
Узнать о льготных категориях граждан по соответствующим налогам за 2016 год можно в электронном сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn22/service/tax/) или в соответствующем налоговом органе.