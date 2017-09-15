Синоптики прогнозируют теплую и дождливую погоду в Екатеринбурге
Теплая и дождливая погода ждет екатеринбуржцев в ближайшие выходные.
Теплая и дождливая погода ждет екатеринбуржцев в ближайшие выходные.
По данным Gismeteo, сегодня утром температура воздуха составит +17 градусов, пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +19, к вечеру распогодится — ясно и без дождя. Ветер будет дуть с запада со скоростью 6 м/c, порывы до 15 м/c.
В субботу, 16 сентября, утром +12. Максимальная температура воздуха составит +21 градус. К вечеру пройдет небольшой дождь. Ветер
В воскресенье, 17 сентября, утром ясно и +10 градусов. Днем столбики термометров покажут +15, пройдет небольшой дождь. К вечеру похолодает до +10, ветер западный, 5 м/с.