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06:52 (мск), источник: ЕАН

Синоптики прогнозируют теплую и дождливую погоду в Екатеринбурге

Теплая и дождливая погода ждет екатеринбуржцев в ближайшие выходные.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 88% 760 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: AP 2017

По данным Gismeteo, сегодня утром температура воздуха составит +17 градусов, пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +19, к вечеру распогодится — ясно и без дождя. Ветер будет дуть с запада со скоростью 6 м/c, порывы до 15 м/c.

В субботу, 16 сентября, утром +12. Максимальная температура воздуха составит +21 градус. К вечеру пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 4 м/c, порывы до 13 м/c.

В воскресенье, 17 сентября, утром ясно и +10 градусов. Днем столбики термометров покажут +15, пройдет небольшой дождь. К вечеру похолодает до +10, ветер западный, 5 м/с.

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