Синоптики прогнозируют теплую и дождливую погоду в Екатеринбурге

По данным Gismeteo, сегодня утром температура воздуха составит +17 градусов, пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +19, к вечеру распогодится — ясно и без дождя. Ветер будет дуть с запада со скоростью 6 м/c, порывы до 15 м/c.