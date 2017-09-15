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06:05 (мск), источник: Newslab.ru

Ленинский район Красноярска отметил 75-летие

В рамках празднования глава города вручил почетным ленинцам благодарственные письма и поблагодарил за совместную работу.

Источник: Reuters

В Красноярске отметили 75-летний юбилей Ленинского района, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Один из старейших районов города называют промышленным «сердцем» Красноярска. На его территории работают 19 крупных предприятий, более 8 тысяч субъектов малого предпринимательства. Предприятия района известны далеко за пределами города и страны: «Красмаш», завод синтетического каучука, «Бирюса», «Красцветмет» и другие производства, положившие начало индустриализации краевого центра. Легендарные страницы его освоения связаны с Великой Отечественной войной.

«В Ленинском районе я живу практически с его основания. Приехал сюда ещё в 1946 году. Тогда здесь был пустырь, стояло только два дома, никаких промышленных предприятий, кроме начинающей работать Красноярской ТЭЦ-1, которой я посвятил 50 лет. Вместо Дворца культуры имени 1 мая, где мы сейчас находимся, был барак, куда мы ходили на танцы. Район бурно рос и к сегодняшнему дню кардинально изменился», — вспоминает Виктор Набоков, прошедший на ТЭЦ-1 путь от рабочего до заместителя директора.

Ленинский район динамично развивается: строятся современные жилые комплексы, детские сады, спортивные объекты, ремонтируются школы, дворы и проезды, благоустраиваются общественные пространства. Так, возрождены парки имени 1 Мая и «Технический», рядом с которым ведётся строительство стадиона на три тысячи мест. В партнёрстве с бизнесом реализуется крупный проект по благоустройству набережной реки Енисей, планируется строительство бассейна.

В рамках торжественного мероприятия, посвящённого 75-летию района, в адрес старшего поколения ленинцев звучали слова поздравлений и благодарности.

«Вся моя жизнь связана с Ленинским районом, здесь я родилась и это, действительно, мой родной дом. Очень радостно видеть, как район меняется к лучшему. И мы не стоим в стороне от этой работы — участвуем в субботниках, высаживаем цветы и формируем клумбы, участвуем в конкурсе “Самый благоустроенный район”. Особая гордость ветеранов, да и всех жителей — Мемориальный комплекс, который был открыт к 70-летию Великой Победы. В день юбилея нашего родного района мы хотим поблагодарить за поддержку главу города Эдхама Акбулатова», — рассказала председатель Совета ветеранов химкомбината «Енисей» Александра Кузьменок.

Сегодня Ленинский район, как и весь Красноярск, активно готовится к Универсиаде-2019. Идёт строительство нового стадиона «Енисей» вместимостью до 7 тысяч посадочных мест, реконструируется крытый каток «Первомайский», капитально ремонтируется улично-дорожная сеть. Все эти изменения происходят благодаря совместной работе муниципалитета, помощи предприятий и организаций, жителей и меценатов, среди которых большую поддержку району оказывает Почётный гражданин Красноярского края и города Красноярска Хазрет Совмен, отметили в мэрии.

Поздравляя горожан с юбилеем района, глава Красноярска Эдхам Акбулатов отметил:

«Сегодня трудом и талантом 150 тысяч жителей вершится современная история Ленинского района. Его облик становится всё более современным и привлекательным. На промышленных предприятиях реализуются инвестиционные проекты, внедряются передовые технологии, новые идеи реализуют предприятия, созданные на базе завода “Красмаш”. Уверен, особой гордостью всех красноярцев станет стадион “Енисей”, который по инициативе губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, при поддержке президента России Владимира Путина переживает второе рождение. Одним словом, район устремлён в будущее. Пусть трудолюбие его жителей, накопленный опыт и традиции позволят Ленинскому району расти и развиваться во благо всего Красноярска!».

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