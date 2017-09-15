Ленинский район Красноярска отметил 75-летие

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В Красноярске отметили 75-летний юбилей Ленинского района, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Один из старейших районов города называют промышленным «сердцем» Красноярска. На его территории работают 19 крупных предприятий, более 8 тысяч субъектов малого предпринимательства. Предприятия района известны далеко за пределами города и страны: «Красмаш», завод синтетического каучука, «Бирюса», «Красцветмет» и другие производства, положившие начало индустриализации краевого центра. Легендарные страницы его освоения связаны с Великой Отечественной войной.

«В Ленинском районе я живу практически с его основания. Приехал сюда ещё в 1946 году. Тогда здесь был пустырь, стояло только два дома, никаких промышленных предприятий, кроме начинающей работать Красноярской ТЭЦ-1, которой я посвятил 50 лет. Вместо Дворца культуры имени 1 мая, где мы сейчас находимся, был барак, куда мы ходили на танцы. Район бурно рос и к сегодняшнему дню кардинально изменился», — вспоминает Виктор Набоков, прошедший на ТЭЦ-1 путь от рабочего до заместителя директора.

Ленинский район динамично развивается: строятся современные жилые комплексы, детские сады, спортивные объекты, ремонтируются школы, дворы и проезды, благоустраиваются общественные пространства. Так, возрождены парки имени 1 Мая и «Технический», рядом с которым ведётся строительство стадиона на три тысячи мест. В партнёрстве с бизнесом реализуется крупный проект по благоустройству набережной реки Енисей, планируется строительство бассейна.

В рамках торжественного мероприятия, посвящённого 75-летию района, в адрес старшего поколения ленинцев звучали слова поздравлений и благодарности.

«Вся моя жизнь связана с Ленинским районом, здесь я родилась и это, действительно, мой родной дом. Очень радостно видеть, как район меняется к лучшему. И мы не стоим в стороне от этой работы — участвуем в субботниках, высаживаем цветы и формируем клумбы, участвуем в конкурсе “Самый благоустроенный район”. Особая гордость ветеранов, да и всех жителей — Мемориальный комплекс, который был открыт к 70-летию Великой Победы. В день юбилея нашего родного района мы хотим поблагодарить за поддержку главу города Эдхама Акбулатова», — рассказала председатель Совета ветеранов химкомбината «Енисей» Александра Кузьменок.

Сегодня Ленинский район, как и весь Красноярск, активно готовится к Универсиаде-2019. Идёт строительство нового стадиона «Енисей» вместимостью до 7 тысяч посадочных мест, реконструируется крытый каток «Первомайский», капитально ремонтируется улично-дорожная сеть. Все эти изменения происходят благодаря совместной работе муниципалитета, помощи предприятий и организаций, жителей и меценатов, среди которых большую поддержку району оказывает Почётный гражданин Красноярского края и города Красноярска Хазрет Совмен, отметили в мэрии.

Поздравляя горожан с юбилеем района, глава Красноярска Эдхам Акбулатов отметил: