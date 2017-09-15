В Красноярске зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха
Специалисты опубликовали результаты проверки воздуха за 13 и 14 сентября.
Специалисты опубликовали результаты проверки воздуха за 13 и 14 сентября.
Специалисты Среднесибирского УГМС опубликовали результаты проверки атмосферного воздуха в Красноярске за 13 и 14 сентября. Так, в среду во всех районах города, кроме Ленинского, был зафиксирован низкий уровень загрязнения. Однако общий уровень загрязнения не удовлетворил экспертов.
«В Ленинском районе наблюдался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. В целом по городу, уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризовался как повышенный», — говорится в сообщении.
Приложение от разработчиков «Красноярск. Небо» показывало, что 13 сентября во всех районах города был зафиксирован очень низкий уровень выбросов.
«Либо все датчики вышли из строя, либо это лучший экологический день», — написали активисты в соцсетях.
При этом 14 сентября уровень загрязнения в целом по городу был низким. Это подтверждают датчики красноярских активистов.