РАН: Появление сакситоксина в Байкале связано с лесными пожарами

Источник: IrkutskMedia.ru

Появление сакситоксина — паралитического яда моллюсков в Байкале связано с сильными лесными пожарами вокруг озера в последние годы, отметил директор Лимнологического института (ЛИН) СО РАН Андрей Федотов в ходе Байкальского экологического водного форума. Многочисленные возгорания становятся питательной средой для таких бактерий. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

Увеличилось содержание токсинов, продуцируемых цианобактериями.

«Эта проблема, на наш взгляд, связана с пожарами. Последние горы регион горит достаточно сильно. Продукты горения становятся питательной средой для этих бактерий», — сказал Андрей Федотов.

Впервые об обнаружении сакситоксина в воде Байкала ученые сообщали в конце 2015 года. Тогда говорилось, что речь идет о его присутствии в незначительных количествах на байкальских губках в прибрежной полосе озера.

По словам Андрея Федотова, пораженность эндемика озера — байкальских губок (считаются естественными фильтрами воды) — наблюдается уже повсеместно, и это «одна из самых загадочных байкальских проблем», которая не связана, как считалось ранее, экспансией нитчатой водоросли спирогиры.

«В некоторых местах на Байкале нитчатая водоросль спирогира уже погружается на глубину 30 метров. Это к вопросу о температурном факторе. Есть одна теория, которая говорит, что вода прогревается в прибрежной зоне, и это способствует развитию водоросли, но на глубине 30-ти метров вода уже так прогреваться не может», — отметил ученый.