Новая книга о Новосибирской области вышла в свет

«Мы начинаем свое повествование с очень глубокой истории Новосибирской области и рассказываем о том, через какие сложности, проблемы и трудности, порой трагические, проходил наш регион. Книга построена по отраслевому принципу. И, на мой взгляд, одним из важнейших ее качеств является то, что у каждого раздела — свой историк-эксперт», — сообщила редактор-составитель книги «От истоков в будущее» Ольга Касаткина.

Авторы-составители — сотрудники государственного архива Новосибирской области, известные историки. Тираж — тысяча экземпляров. Книги не для продажи. Их подарят городским и сельским библиотекам. Эксперты пишут о прошлом, которое предопределило развитие региона как первой в стране инновационной, а не сырьевой территории. Исследователи переработали десятки старинных документов. Среди них царские указы и манифесты, а также географические карты Семена Ремезова, знаменитого русского энциклопедиста XVII — XVIII веков. В планах — написать отдельную работу о Каинском поселении. На его месте сейчас районный центр Куйбышев. В 2022-ом году он отметит трехвековой юбилей.