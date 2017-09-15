Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
Россиянка нашла в своей квартире тайник времен Николая II
В России изобрели летающий мотоцикл, которому в мире нет аналогов
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Ксения Собчак оскорбила Урганта из-за его шуток
СМИ: Эвелина Блёданс о настоящих причинах развода
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
Бабушка-путешественница из Красноярска стала звездой в Германии
Российские миллиардеры будут отчитываться Британии о доходах
Рейтинг богатейших женщин России
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
8Котопоезд из Японии
08:50 (мск), источник: VN.ru

Новая книга о Новосибирской области вышла в свет

«От истоков — в будущее». Новая книга о Новосибирской области вышла в свет. Вчера на презентации в краеведческом музее авторы-составители рассказали о кропотливой работе над изданием.

«Мы начинаем свое повествование с очень глубокой истории Новосибирской области и рассказываем о том, через какие сложности, проблемы и трудности, порой трагические, проходил наш регион. Книга построена по отраслевому принципу. И, на мой взгляд, одним из важнейших ее качеств является то, что у каждого раздела — свой историк-эксперт», — сообщила редактор-составитель книги «От истоков в будущее» Ольга Касаткина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Авторы-составители — сотрудники государственного архива Новосибирской области, известные историки. Тираж — тысяча экземпляров. Книги не для продажи. Их подарят городским и сельским библиотекам. Эксперты пишут о прошлом, которое предопределило развитие региона как первой в стране инновационной, а не сырьевой территории. Исследователи переработали десятки старинных документов. Среди них царские указы и манифесты, а также географические карты Семена Ремезова, знаменитого русского энциклопедиста XVII — XVIII веков. В планах — написать отдельную работу о Каинском поселении. На его месте сейчас районный центр Куйбышев. В 2022-ом году он отметит трехвековой юбилей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Добрый фильм о Новосибирской области снял ОТС
Госдеп призвал РФ и Китай проявить нетерпимость к запускам КНДР
Глава «Касперского» приглашен в Конгресс США для дачи показаний
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в ОИ
РБК: Минфину поручено отказать в гуманитарной поддержке Донбассу
Опрос: более половины россиян недовольны своей зарплатой
На Украине объяснили решение углубить дно Азовского моря
«Зенит» одержал самую крупную победу в сезоне
Спорт
«Зенит» разгромил «Вардар» в Лиге Европы Александр Кокорин не перестает поражать: в матче группового турнира ЛЕ с «Вардаром» форвард «Зенита» сделал дубль и отдал потрясающую голевую передачу пяткой Артему Дзюбе
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
Пригороды Петербурга затоварены жильем низкого качества
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Цены на новостройки упали до рекордного уровня
Тест: Сколько стоит недвижимость?
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь