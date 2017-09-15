Новая книга о Новосибирской области вышла в свет
«От истоков — в будущее». Новая книга о Новосибирской области вышла в свет. Вчера на презентации в краеведческом музее
«От истоков — в будущее». Новая книга о Новосибирской области вышла в свет. Вчера на презентации в краеведческом музее
«Мы начинаем свое повествование с очень глубокой истории Новосибирской области и рассказываем о том, через какие сложности, проблемы и трудности, порой трагические, проходил наш регион. Книга построена по отраслевому принципу. И, на мой взгляд, одним из важнейших ее качеств является то, что у каждого раздела — свой историк-эксперт», — сообщила