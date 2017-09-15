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06:49 (мск), источник: Newslab.ru

СМИ сообщили об обысках у замначальника красноярской полиции Эдуарда Хавабу

Продолжается следствие по делу коррумпированных красноярских полицейских.

Источник: РИА "Новости"

В ГУ МВД по Красноярскому краю снова прошли обыски. Как сообщают Вести.Ru, оперативные мероприятия проводились в кабинете и.о. заместителя начальника полиции по оперативной работе Эдуарда Хавабу.

Журналисты уверяют, что у них имеются эксклюзивные кадры с обыска. На них видно, как следователи изучают документы и снимают отпечатки пальцев. При этом, как уточняют журналисты, самого 36-летнего полковника Хавабу во время обыска не было — он находится в командировке. Обыски проводили и у него дома.

По информации канала, пока Хавабу не предъявлено никаких обвинений. В пресс-службе краевой полиции Newslab.ru не стали комментировать информацию, пояснив, что этим занимается Следственный комитет. Но ни там, ни в УФСБ комментариев получить пока не удалось.

Отметим, весной в интернете появился ролик, авторы которого назвали Хавабу лидером ОПГ, которая занимается рейдерскими захватами. Его «помощником» назывался замначальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции Андрей Абаковский, которого на днях арестовали. Вместе с другим полицейским они за 4 млн рублей обещали помощь злоумышленникам, которых обвиняли в вымогательстве, помочь переквалифицировать их дело на более «мягкую» статью Уголовного кодекса. Полицейских и посредника, который принес деньги, поймали во время передачи 2 млн рублей.

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