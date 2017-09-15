СМИ сообщили об обысках у замначальника красноярской полиции Эдуарда Хавабу

Источник: РИА "Новости"

В ГУ МВД по Красноярскому краю снова прошли обыски. Как сообщают Вести.Ru, оперативные мероприятия проводились в кабинете и.о. заместителя начальника полиции по оперативной работе Эдуарда Хавабу.

Журналисты уверяют, что у них имеются эксклюзивные кадры с обыска. На них видно, как следователи изучают документы и снимают отпечатки пальцев. При этом, как уточняют журналисты, самого 36-летнего полковника Хавабу во время обыска не было — он находится в командировке. Обыски проводили и у него дома.

По информации канала, пока Хавабу не предъявлено никаких обвинений. В пресс-службе краевой полиции Newslab.ru не стали комментировать информацию, пояснив, что этим занимается Следственный комитет. Но ни там, ни в УФСБ комментариев получить пока не удалось.