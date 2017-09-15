Имущество «Городской среды» в Хабаровском крае пока никому не принадлежит
Сейчас законотворцы составляют правила передачи площадок на баланс собственников.
Сейчас законотворцы составляют правила передачи площадок на баланс собственников.
Хабаровский край предложил внести изменения в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». В документах на государственном уровне не предусмотрели порядок передачи нового имущества, которое появилось во дворах, на баланс управляющей организации. То есть сейчас все установленные световые опоры, детские площадки и малые архитектурные формы, по факту, никому не принадлежат, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Вопрос обсудили сегодня, 15 сентября, на
«Одно из предложений, которое вошло в резолюцию — выработать порядок передачи имущества на баланс содержателей. Самая большая проблема заключалась в том, что у нас до сих пор не было разработано на федеральном уровне порядка передачи вновь возникшего имущества на баланс управляющей организации. То есть у него хозяина не было. Сейчас этот порядок разрабатывается, думаю, что до конца этого года мы его получим», — объяснил Павел Симигин.
Заместитель министра ЖКХ региона Полина Шутова добавила, что это лишь формальные нюансы, которые, однако, нужно соблюдать. Сейчас имущество, которое появилось у
«Законодательно уже
Она сделала акцент на том, что за содержание и эксплуатацию общей территории несёт ответственность не только подрядная организация. За ней должны следить и собственники, поскольку изменения делаются в первую очередь для них.
«Они сами должны смотреть, что происходит, должны контролировать, и не должны быть равнодушными. Нам же приятно, когда двор красивый, когда в нём можно пройтись не в резиновых сапогах, а в модельных туфлях. И у нас совершенно другое настроение. Тут не только должна быть ответственность органов местного самоуправления, не только управляющих организаций, но и собственников», — высказалась заместитель главы регионального минЖКХ.