Имущество «Городской среды» в Хабаровском крае пока никому не принадлежит

Источник: Восток Медиа

Хабаровский край предложил внести изменения в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». В документах на государственном уровне не предусмотрели порядок передачи нового имущества, которое появилось во дворах, на баланс управляющей организации. То есть сейчас все установленные световые опоры, детские площадки и малые архитектурные формы, по факту, никому не принадлежат, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Вопрос обсудили сегодня, 15 сентября, на пресс-конференции о ходе реализации проекта «Городская среда». По словам заместителя председателя Законодательной Думы Хабаровского края Павла Симигина, в июле представители всех 85 субъектов предложили свои изменения в законодательство, касающиеся этого вопроса.

«Одно из предложений, которое вошло в резолюцию — выработать порядок передачи имущества на баланс содержателей. Самая большая проблема заключалась в том, что у нас до сих пор не было разработано на федеральном уровне порядка передачи вновь возникшего имущества на баланс управляющей организации. То есть у него хозяина не было. Сейчас этот порядок разрабатывается, думаю, что до конца этого года мы его получим», — объяснил Павел Симигин.

Заместитель министра ЖКХ региона Полина Шутова добавила, что это лишь формальные нюансы, которые, однако, нужно соблюдать. Сейчас имущество, которое появилось у жильцов-участников программы, им же и принадлежит — в соответствии с федеральным законодательством.

«Законодательно уже давным-давно всё закреплено: имущество, находящееся на территории дворового участка, должно входить в перечень общего имущества собственников помещений. Но на сегодняшний день, пока что, оно просто не оформлено в собственность — по причине того, что процесс достаточно непростой. В договорах управления между управляющей организацией и собственниками МКД земельный участок входит в перечень обслуживаемого имущества. То есть в договорах управления придомовые территории есть», — рассказала Полина Шутова.

Она сделала акцент на том, что за содержание и эксплуатацию общей территории несёт ответственность не только подрядная организация. За ней должны следить и собственники, поскольку изменения делаются в первую очередь для них.