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09:25 (мск), источник: АиФ Прикамье

15 сентября в Перми стартует фестиваль документального кино «Флаэртиана»

В краевой столице покажут 150 фильмов.

Источник: Аргументы и факты

Фестиваль документального кино «Флаэртиана» стартует в Перми 15 сентября.

Он обещает стать самым крупным за историю существования «Флаэртианы». Фестиваль соберёт 124 гостя из России и зарубежья. Организаторы надеются привлечь около двадцати тысяч зрителей. В программе фестиваля этого года — около 150 фильмов.

В этом году на «Флаэртиане» впервые пройдёт питчинг, на котором привлекут средства для развития документального кино в России и Пермском крае.

Церемония открытия международного фестиваля пройдёт 15 сентября в 19.00 в студенческом дворце культуры 15 сентября. Зрителей и гостей познакомят с составом жюри и покажут фильм Евгения Ховаева «Конкурс». Картина рассказывает о пианистах их разных стран.

Фестиваль будет идти в Перми до 21 сентября. Помимо показа документальных фильмов в рамках «Флаэртианы» пройдут лекции и творческие встречи. Один из главных гостей фестиваля — известный писатель Леонид Юзефович.

Напомним, «Флаэртиана» проходит в Перми с 1995 года. В 2006 году фестиваль получил статус ежегодного международного фестиваля документального кино с международным жюри.

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