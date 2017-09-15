15 сентября в Перми стартует фестиваль документального кино «Флаэртиана»

Источник: Аргументы и факты

Фестиваль документального кино «Флаэртиана» стартует в Перми 15 сентября.

Он обещает стать самым крупным за историю существования «Флаэртианы». Фестиваль соберёт 124 гостя из России и зарубежья. Организаторы надеются привлечь около двадцати тысяч зрителей. В программе фестиваля этого года — около 150 фильмов.

В этом году на «Флаэртиане» впервые пройдёт питчинг, на котором привлекут средства для развития документального кино в России и Пермском крае.

Церемония открытия международного фестиваля пройдёт 15 сентября в 19.00 в студенческом дворце культуры 15 сентября. Зрителей и гостей познакомят с составом жюри и покажут фильм Евгения Ховаева «Конкурс». Картина рассказывает о пианистах их разных стран.

Фестиваль будет идти в Перми до 21 сентября. Помимо показа документальных фильмов в рамках «Флаэртианы» пройдут лекции и творческие встречи. Один из главных гостей фестиваля — известный писатель Леонид Юзефович.