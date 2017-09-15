Рыбаки отстояли свое право рыбачить в Каме

В марте этого года в ходе совместного рейда полиции и прикамских рыбинспекторов в устье реки Иньвы на льду Камского водохранилища была обнаружена группа рыбаков с сетями и обильным уловом.



Среди них был Андрей Осинников житель поселка Пожва. В отношении рыбака был составлен административный протокол, а добытая рыба изъята.



Однако в ходе расследования дела выяснилось, что рыбачили в тот день вовсе не браконьеры, а вполне легальная рыбопромысловая бригада, имеющая лицензию. Административное дело в отношении Андрея Осинникова спустя месяц прекращено за отсутствием состава правонарушения.