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06:56 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Две недели без горячей воды — это мало — Дарий Тюрин

С понедельника водоснабжение отключат в Краснофлотском и Центральном районе Хабаровска.

Источник: Reuters

С 18 по 22 сентября от горячего водоснабжения отключат Краснофлотский, частично Центральный, Кировский и Железнодорожный районы Хабаровска. Жители останутся без горячей воды на пять дней, в то время как гидравлические испытания на ТЭЦ-1 проводились две недели. Как сообщил ИА «Хабаровский край сегодня» министр ЖКХ региона Дарий Тюрин, сроки ремонта сетей не прописаны в нормативных документах.

 — Все зависит от состояния сетей. Четырнадцать дней — это очень маленький срок. В прошлом году на некоторых участках горячей воды в домах не было по месяцу. Трубы, которые сейчас ремонтируются и испытываются — это не только горячая вода, это еще и тепло зимой. Я считаю, лучше сейчас потерпеть, чем на две недели остаться без теплых батарей зимой. Впрочем, такого не случается уже несколько лет, — сказал Дарий Тюрин.

По его словам, технологию, позволяющую сократить срок ремонта сетей до нескольких дней, которую ввело в одном из регионов министерство строительства и ЖКХ России, смогут применить в Хабаровском крае, только в случае, если тест окажется удачным.

 — Возможно, будут привлечены умные головы, применена какая-то технология, параллельно уже существующим трубам проложат новые, метрового диаметра. Сложно сказать, что и как будет, пока это только планы. Но если эксперимент удастся, посмотрим, можно ли применить эту технологию в Хабаровском крае, — отметил Дарий Тюрин.

В ближайший понедельник горячую воду отключат в Краснофлотском районе, частично в Центральном — в границах улиц: Уссурийский бульвар, Ленинградская, Амурский бульвар, Шеронова; в Кировском — Амурский бульвар, Джамбула, Шелеста, Воронежская, Ленинградская, ул. Мухина — от Постышева до Ленинградской; в Железнодорожном районе, за исключением потребителей по улицам Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, Костромская, ДОСы, район «Хабаровск-2» (они будут обеспечены горячим водоснабжением от Хабаровской ТЭЦ-1).

С 25 по 28 сентября пройдут испытания трубопроводов зоны ТЭЦ-2. На этот период без горячего водоснабжения останутся жители Кировского района в границах улиц: Амурский бульвар, Джамбула, Металлистов, Тихоокеанская, Истомина, Амурский бульвар; частично Центрального — Амурский бульвар, Шеронова, Ленина — от площади Блюхера до ул. Шевченко.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Вова Куликов
В Хабаровске умных голов нет.
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