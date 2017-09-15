Жители Башкирии смогут наблюдать соединение Меркурия и Марса

Несмотря на это, тесное сближение Меркурия и Марса жители Башкирии смогут увидеть на утреннем небе перед рассветом 17 сентября. Поскольку Меркурий довольно быстро перемещается по небу, он уже будет виден южнее Марса, сообщили в Уфимском планетарии.

Меркурий выглядит более ярким, его звездная величина m= -0.7*. Марс выглядит как желтоватая звездочка +1.8 звездной величины, т.е. слабее Меркурия по яркости. Также недалеко друг от друга планеты будут видны вблизи даты сближения, но если до 16 сентября Меркурий будет виден выше Марса, то после 16-го — ниже.

Планеты восходят после 5 часов утра, примерно за полтора часа до восхода Солнца, так что видны перед рассветом непродолжительное время. Они будут находиться на востоке в созвездии Льва.