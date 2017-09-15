Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: «Аллигатор» РФ Ка-52 ворвался на Украину, испугав херсонцев
Вредные примеси из татуировок путешествуют по всему телу
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
В России изобрели летающий мотоцикл, которому в мире нет аналогов
Несбывшиеся преемники: кто будет следующим правителем России
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
СМИ: Эвелина Блёданс назвала настоящие причины развода
Сеть критикует располневшую Собчак в бикини - СМИ
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
Бабушка-путешественница из Красноярска стала звездой в Германии
СМИ: 63-летняя Вайкуле показала неувядающую красоту и молодость
Максакова о причине стыда за детей от Тюрина - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
16Последствия урагана «Ирма»
07:16 (мск), источник: ИА Башинформ

Жители Башкирии смогут наблюдать соединение Меркурия и Марса

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Меркурий пройдет всего в 0,05 градуса севернее Марса 16 сентября в 23.23 по уфимскому времени. Но в это время планеты будут у нас под горизонтом.

Несмотря на это, тесное сближение Меркурия и Марса жители Башкирии смогут увидеть на утреннем небе перед рассветом 17 сентября. Поскольку Меркурий довольно быстро перемещается по небу, он уже будет виден южнее Марса, сообщили в Уфимском планетарии.

Меркурий выглядит более ярким, его звездная величина m= -0.7*. Марс выглядит как желтоватая звездочка +1.8 звездной величины, т.е. слабее Меркурия по яркости. Также недалеко друг от друга планеты будут видны вблизи даты сближения, но если до 16 сентября Меркурий будет виден выше Марса, то после 16-го — ниже.

Планеты восходят после 5 часов утра, примерно за полтора часа до восхода Солнца, так что видны перед рассветом непродолжительное время. Они будут находиться на востоке в созвездии Льва.

Выше и немного правее этой пары планет будет виден Регул (m= +1.4) — главная звезда созвездия Льва. А ещё выше расположится яркая Венера (m= -4.0), а над нею узкий серпик «стареющей» Луны.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Госдеп призвал РФ и Китай проявить нетерпимость к запускам КНДР
Глава «Касперского» приглашен в Конгресс США для дачи показаний
Телефонное минирование: над какими версиями работает ФСБ
РБК: Минфину поручено отказать в гуманитарной поддержке Донбассу
Опрос: более половины россиян недовольны своей зарплатой
На Украине объяснили решение углубить дно Азовского моря
«Зенит» одержал самую крупную победу в сезоне
Спорт
«Зенит» разгромил «Вардар» в Лиге Европы Александр Кокорин не перестает поражать: в матче группового турнира ЛЕ с «Вардаром» форвард «Зенита» сделал дубль и отдал потрясающую голевую передачу пяткой Артему Дзюбе
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
Тест: Сколько стоит недвижимость?
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Московскую реновацию могут отдать туркам
В Москве дорожает аренда квартир
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь