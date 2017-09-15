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07:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Госавтоинспекции Приморья изменили график работы

С 18 августа в понедельник, вторник и среду по вопросам получения-замены водительского удостоверения, постановки на учет транспортного средства и другим вопросам будут приниматься только те граждане, которые записались на портале Госуслуги, напоминает ИА «Deita.ru» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Приморья.

Источник: ДЕЙТА

Ранее агентство писало, что «выделенными днями» во Владивостоке, Уссурийске и Находке теперь являются понедельник, вторник и среда, тогда как в Арсеньеве — понедельник и вторник. Так, прием граждан производится в понедельник и вторник с 8 до 17 с перерывом на обед с 12 до 13 часов, а в среду 8 до 12 часов.

Отметим, осмотр транспортных средств в эти дни проводится также по записи на портале. Однако инспекторы работают с 7 часов 45 минут до 17 часов с перерывом на обед, который начинается в полдень.

Напомним, что пользователи портала Госуслуги при оплате госпошлин могут получить 30-процентную скидку, тогда как остальные категории граждан должны оплачивать их полностью.

Екатерина Брязгунова.

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