Госавтоинспекции Приморья изменили график работы

Ранее агентство писало, что «выделенными днями» во Владивостоке, Уссурийске и Находке теперь являются понедельник, вторник и среда, тогда как в Арсеньеве — понедельник и вторник. Так, прием граждан производится в понедельник и вторник с 8 до 17 с перерывом на обед с 12 до 13 часов, а в среду 8 до 12 часов.