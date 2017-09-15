Епархия предупреждает челябицев об осенней активизации сайентологов

Миссионерский отдел Челябинской епархии отмечает осеннюю активизацию деятельности сайентологов в Челябинской области — хаббардисты приехали в город с «Туром доброй воли», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на местных священнослужителей.

В Челябинске сайентологами открыт свой Центр помощи для проведения семинаров и консультаций. Хаббардисты заявляют о распространении великого учения и методик помощи людям, отметив, что не собираются никого вовлекать в сайентологические организации.

«Все это, мягко говоря, неправда. Заявляя ее, сайентологи просто хотят избежать проблем с законом. На деле всегда и везде их деятельность направлена на вербовку новых членов своей организации, на — ни много, ни мало, — установление мирового господства», — говорится в сообщении Миссионерского отдела.

Челябинская епархия называет организаторов «Тура доброй воли» членами деструктивного сайентологического культа, который по их мнению, основан на обмане, смертельно опасен и служит обогащению сайентологической верхушки. Представители РПЦ напоминают, что хаббардисты используют жесткие методики психологического воздействия, обрекающие людей на тотальную зависимость от культа.

«Сам “великий ученый и гуманист” откровенно заявлял, что выдуманное им учение — “это замечательно мягкий способ совершить убийство” путем доведения человека до безумия. В свой культ сайентологи вовлекают людей самыми разными способами: в частности, через широкую сеть фасадных структур — благотворительных и правозащитных организаций, центров и так далее. В этих структурах, как правило, собирается и систематизируется досье на каждого обратившегося человека — в том числе информация конфиденциального характера, которую человек сообщает о себе во время сайентологических “исповедальны” процедур — “одитингов”», — поясняют в Миссионерском отделе.

Священнослужители говорят о серьезных данных об активном взаимодействии сайентологов с американскими спецслужбами. Кроме этого, отдельные сайентологические материалы содержат признаки экстремизма и включены в Федеральный список экстремистских материалов. Ряд сайентологических структур уже ликвидирован в России.