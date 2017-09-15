Епархия предупреждает челябицев об осенней активизации сайентологов
По мнению священнослужителей, деструктивный культ грозит людям безумием.
По мнению священнослужителей, деструктивный культ грозит людям безумием.
Миссионерский отдел Челябинской епархии отмечает осеннюю активизацию деятельности сайентологов в Челябинской области — хаббардисты приехали в город с «Туром доброй воли», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на местных священнослужителей.
В Челябинске сайентологами открыт свой Центр помощи для проведения семинаров и консультаций. Хаббардисты заявляют о распространении великого учения и методик помощи людям, отметив, что не собираются никого вовлекать в сайентологические организации.
«Все это, мягко говоря, неправда. Заявляя ее, сайентологи просто хотят избежать проблем с законом. На деле всегда и везде их деятельность направлена на вербовку новых членов своей организации, на — ни много, ни мало, — установление мирового господства», — говорится в сообщении Миссионерского отдела.
Челябинская епархия называет организаторов «Тура доброй воли» членами деструктивного сайентологического культа, который по их мнению, основан на обмане, смертельно опасен и служит обогащению сайентологической верхушки. Представители РПЦ напоминают, что хаббардисты используют жесткие методики психологического воздействия, обрекающие людей на тотальную зависимость от культа.
«Сам “великий ученый и гуманист” откровенно заявлял, что выдуманное им учение — “это замечательно мягкий способ совершить убийство” путем доведения человека до безумия. В свой культ сайентологи вовлекают людей самыми разными способами: в частности, через широкую сеть фасадных структур — благотворительных и правозащитных организаций, центров и так далее. В этих структурах, как правило, собирается и систематизируется досье на каждого обратившегося человека — в том числе информация конфиденциального характера, которую человек сообщает о себе во время сайентологических “исповедальны” процедур — “одитингов”», — поясняют в Миссионерском отделе.
Священнослужители говорят о серьезных данных об активном взаимодействии сайентологов с американскими спецслужбами. Кроме этого, отдельные сайентологические материалы содержат признаки экстремизма и включены в Федеральный список экстремистских материалов. Ряд сайентологических структур уже ликвидирован в России.
В связи с усилившимися угрозами вовлечения в деструктивный культ миссионерский отдел Челябинской епархии вновь рекомендует южноуральцам