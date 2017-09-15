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07:30 (мск), источник: Kazinform

Найден способ управления продолжительностью жизни

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Американские ученые раскрыли связь между ограничением калорийности пищи и генетической саморегуляцией продолжительности жизни. Исследование опубликовано в Nature Communications, передает Лента.ру.

Специалисты показали, что скорость эпигенетических изменений в течение возраста для того или иного вида напрямую связана с его продолжительностью жизни. Чем дольше живет среднестатистический представитель того или иного таксона, тем медленнее у него происходят подобные изменения.

Например, среди приматов медленнее всего эпигенетические изменения происходят у человека, однако, если сравнивать обезьян и грызунов, то у последних они накапливаются быстрее.

Также ученые обнаружили, что голодание или ограничение калорийности потребляемой пищи замедляет эпигенетические изменения и, как следствие, увеличивает продолжительность жизни.

К подобным выводам ученые пришли, проанализировав на примере образцов крови мышей, людей и обезьян различных возрастов эпигенетический дрейф (вариации профиля метилирования ДНК).

Эпигенетические изменения предполагают изменения ДНК, не затрагивающие последовательность нуклеотидов. Одним из распространенных изменений является метилирование — присоединение к нуклеиновой кислоте метильной группы. С возрастом число таких изменений растет.

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