Найден способ управления продолжительностью жизни

Специалисты показали, что скорость эпигенетических изменений в течение возраста для того или иного вида напрямую связана с его продолжительностью жизни. Чем дольше живет среднестатистический представитель того или иного таксона, тем медленнее у него происходят подобные изменения.



Например, среди приматов медленнее всего эпигенетические изменения происходят у человека, однако, если сравнивать обезьян и грызунов, то у последних они накапливаются быстрее.

