Казгидромет: кто-то спекулирует на тему лютой зимы

«Рассылка идентичной информации с упоминанием неутешительного прогноза Джеймса Меддэна была осенью 2016 года. Ежегодно осенью некто пытается спекулировать на тему лютой зимы. Это можно проверить в любом поисковике, поэтому “Казгидромет” рекомендует не поддаваться панике и всегда проверять полученные сообщения, так как существует уголовное наказание за распространение заведомо ложной информации», — отметила Малика Бульдекбаева.