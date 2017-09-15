Казгидромет: кто-то спекулирует на тему лютой зимы
В Сети распространяются сообщения о том, что на Европу, Россию и Казахстан надвигается самая суровая за последние 100 лет зима.
В Сети распространяются сообщения о том, что на Европу, Россию и Казахстан надвигается самая суровая за последние 100 лет зима.
«Рассылка идентичной информации с упоминанием неутешительного прогноза Джеймса Меддэна была осенью 2016 года. Ежегодно осенью некто пытается спекулировать на тему лютой зимы. Это можно проверить в любом поисковике, поэтому “Казгидромет” рекомендует не поддаваться панике и всегда проверять полученные сообщения, так как существует уголовное наказание за распространение заведомо ложной информации», — отметила Малика Бульдекбаева.
Малика Бульдекбаева со ссылкой на синоптиков добавила, что в сентябре казахстанская зима проводит свою «репетицию».