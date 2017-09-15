Чтобы узнать о Хабаровске, позвонил Лескано — Алехандро Барбаро
Аргентинский легионер рассказал о своем переходе в
Аргентинский легионер рассказал о своем переходе в
Центральный полузащитник Алехандро Брайан Барбаро, который недавно пополнил состав «СКА-Хабаровск», рассказал
По его словам, СКА — перспективный клуб, футболист надеется, что вместе с командой он сможет пополнить свою коллекцию медалей. О Хабаровске он впервые услышал, когда другой аргентинский легионер «СКА-Хабаровск», Хуан Лескано, пробил в первом матче РФПЛ «Зениту» рабоной.
— В Аргентине об этом много рассказывали СМИ, поэтому первым делом, когда поступило предложение из Хабаровска, я нашел телефон Хуана Лескано и позвонил ему, — рассказал Алехандро. — Расспросил, что из себя представляет клуб, что за город, чем можно заняться, куда пойти.
Россия для 25-летнего полузащитника — третья страна, где он будет играть в статусе легионера.
Барбаро — уроженец и житель столицы Аргентины
В августе 2015-го Барбаро подписал контракт с одним из самых титулованных клубов Южной Америки, уругвайским «Националем». В составе команды из Монтевидео Барбаро провел один сезон, отыграл 16 матчей, забил два гола и стал вторым призером уругвайской лиги. В июле 2016-го аргентинец уехал в Европу, став игроком кипрского «Аполлона» (Лимассол). С этим клубом он выиграл Суперкубок Кипра и принял участие в квалификации Лиги Европы сезона 2016/17.
В январе 2017-го Барбаро на правах аренды перешел в ФК «Кармиотисса» из пригорода Лимоссола Полемидия. Эта команда заняла в чемпионате Кипра 12-е место, покинув элитный футбольный дивизион.
Напомним, следующий матч армейцы проведут дома в это воскресенье, 17 сентября с «Ахматом» из Грозного. Встреча состоится в 18.00.
Билеты на игру можно купить на сайте хабаровского СКА или в кассах стадиона имени Ленина ежедневно с 11:00 до 19:00.
Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», билет или абонемент на игру даст право болельщиков прокатиться на колесе обозрения со скидкой.