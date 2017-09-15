Чтобы узнать о Хабаровске, позвонил Лескано — Алехандро Барбаро

Центральный полузащитник Алехандро Брайан Барбаро, который недавно пополнил состав «СКА-Хабаровск», рассказал пресс-службе клуба о своем переходе в клуб Российской Премьер-лиги, впечатлениях от погоды и планах на год, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По его словам, СКА — перспективный клуб, футболист надеется, что вместе с командой он сможет пополнить свою коллекцию медалей. О Хабаровске он впервые услышал, когда другой аргентинский легионер «СКА-Хабаровск», Хуан Лескано, пробил в первом матче РФПЛ «Зениту» рабоной.

— В Аргентине об этом много рассказывали СМИ, поэтому первым делом, когда поступило предложение из Хабаровска, я нашел телефон Хуана Лескано и позвонил ему, — рассказал Алехандро. — Расспросил, что из себя представляет клуб, что за город, чем можно заняться, куда пойти.

Россия для 25-летнего полузащитника — третья страна, где он будет играть в статусе легионера.



Барбаро — уроженец и житель столицы Аргентины Буэнос-Айреса. На Родине новичок СКА выступал за клубы «Банфилд», «Сан-Лоренцо», «Алл Бойз». Летом 2014-го Барбаро подписал контракт с «Сан-Лоренцо», на тот момент — действующим чемпионом Аргентины. В его составе он провел сезон 2014 года, принял участие в Кубке Либертадорес и уехал в Уругвай, начав карьеру легионера.



В августе 2015-го Барбаро подписал контракт с одним из самых титулованных клубов Южной Америки, уругвайским «Националем». В составе команды из Монтевидео Барбаро провел один сезон, отыграл 16 матчей, забил два гола и стал вторым призером уругвайской лиги. В июле 2016-го аргентинец уехал в Европу, став игроком кипрского «Аполлона» (Лимассол). С этим клубом он выиграл Суперкубок Кипра и принял участие в квалификации Лиги Европы сезона 2016/17.

В январе 2017-го Барбаро на правах аренды перешел в ФК «Кармиотисса» из пригорода Лимоссола Полемидия. Эта команда заняла в чемпионате Кипра 12-е место, покинув элитный футбольный дивизион.



Напомним, следующий матч армейцы проведут дома в это воскресенье, 17 сентября с «Ахматом» из Грозного. Встреча состоится в 18.00.

Билеты на игру можно купить на сайте хабаровского СКА или в кассах стадиона имени Ленина ежедневно с 11:00 до 19:00.