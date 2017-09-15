Здание онкодиспансера в Красноярске снесут за 27 млн рублей

В Красноярске в рамках модернизации онкодиспансера запланирован снос здания по ул. 1-й Смоленской. Корпус будет демонтирован, а на его месте построят новое отделение. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Начальная стоимость работ составит 27,7 млн рублей. Деньги будут выделены из краевого бюджета. Аукцион назначен на 28 сентября.

В документах сказано, что, кроме корпуса онкодиспансера, сносу подлежат переход и кислородно-газификационная станция. Работы необходимо закончить в течение 70 дней после заключения контракта.

Отметим, что модернизация онкологического центра в Красноярске стартовала еще в 2011 году. Общая площадь зданий — 104 664,25 кв. м, а площадь застройки — 21 066 кв. м. Тогда правительство края приняло решение о реконструкции и расширении диспансера.