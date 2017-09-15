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07:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Здание онкодиспансера в Красноярске снесут за 27 млн рублей

Аукцион назначен на 28 сентября.

В Красноярске в рамках модернизации онкодиспансера запланирован снос здания по ул. 1-й Смоленской. Корпус будет демонтирован, а на его месте построят новое отделение. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Начальная стоимость работ составит 27,7 млн рублей. Деньги будут выделены из краевого бюджета. Аукцион назначен на 28 сентября.

В документах сказано, что, кроме корпуса онкодиспансера, сносу подлежат переход и кислородно-газификационная станция. Работы необходимо закончить в течение 70 дней после заключения контракта.

Отметим, что модернизация онкологического центра в Красноярске стартовала еще в 2011 году. Общая площадь зданий — 104 664,25 кв. м, а площадь застройки — 21 066 кв. м. Тогда правительство края приняло решение о реконструкции и расширении диспансера.

Строительство объекта было рассчитано на 3 периода. Первый завершился в октябре 2014 года, а второй — в марте 2016 года. Третий период временно приостановили, но в 2017 году стройку снова возобновили.

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