Здание онкодиспансера в Красноярске снесут за 27 млн рублей
Аукцион назначен на 28 сентября.
Аукцион назначен на 28 сентября.
В Красноярске в рамках модернизации онкодиспансера запланирован снос здания по ул. 1-й Смоленской. Корпус будет демонтирован, а на его месте построят новое отделение. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.
Начальная стоимость работ составит 27,7 млн рублей. Деньги будут выделены из краевого бюджета. Аукцион назначен на 28 сентября.
В документах сказано, что, кроме корпуса онкодиспансера, сносу подлежат переход и
Отметим, что модернизация онкологического центра в Красноярске стартовала еще в 2011 году. Общая площадь зданий — 104 664,25 кв. м, а площадь застройки — 21 066 кв. м. Тогда правительство края приняло решение о реконструкции и расширении диспансера.
Строительство объекта было рассчитано на 3 периода. Первый завершился в октябре 2014 года, а второй — в марте 2016 года. Третий период временно приостановили, но в 2017 году стройку снова возобновили.