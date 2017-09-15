Нижний Тагил и Асбест вошли в список самых грязных городов России

Источник: УралИнформБюро

В перечень наиболее загрязненных российских городов попали 4 уральских муниципалитета. Неранжированный список из 15 позиций в интервью «Российской газете» озвучил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

От Свердловской области «отличились» Нижний Тагил и Асбест, от Южного Урала — Челябинск и Магнитогорск.

Также в перечень вошли Норильск, Липецк, Череповец, Новокузнецк, Красноярск, Омск, Братск, Новочеркасск, Чита, Дзержинск и Медногорск, передает «Уралинформбюро».

«Они, по оценкам экологов, наиболее неблагоприятны с точки зрения, прежде всего, атмосферного воздуха и накопления отходов», — пояснил Донской.

Однако, по словам главы Минэкологии, ситуация с загрязнением воздуха постепенно выправляется: «Например, в Челябинске объем загрязнений атмосферного воздуха сокращается, он пока остается загрязненным, но это уже не экстремально высокое загрязнение».