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07:33 (мск), источник: Tengrinews

В Астане начали штрафовать при помощи «ока Исекешева»

С сегодняшнего дня в Астане начнут штрафовать за нарушения ПДД на дорогах, которые зафиксировали новые камеры видеонаблюдения, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Данную информацию подтвердили в пресс-службе столичного ДВД.

С 15 сентября 2017 года в Астане запущена процедура возбуждения административных дел по фактам нарушения ПДД, зафиксированным сертифицированным оборудованием фото- и видеофиксации «Сергек».

Всего по городу установлено порядка трех тысяч камер, они работают в круглосуточном режиме. До конца года заработают четыре тысячи камер в местах массового скопления людей и шесть тысяч камер фото- и видеофиксации «Сергек», устанавливаемых на 400 перекрестках и 300 линейных участках города.

Сейчас система фиксирует такие виды нарушений, как превышение скоростного режима, проезд по выделенной полосе для общественного транспорта (движение по автобусным линиям Bus Lane) и пересечение стоп-линий.

Ранее экс-депутат Мажилиса, а ныне YouTube-блогер Танирберген Бердонгар рассказал о системе камер в Астане, назвав ее «оком Исекешева». Асет Исекешев — аким Астаны.

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В Астане начали штрафовать при помощи &quot;ока Исекешева&quot;
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