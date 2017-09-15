В Астане начали штрафовать при помощи «ока Исекешева»

Источник: Tengrinews

Данную информацию подтвердили в пресс-службе столичного ДВД.

С 15 сентября 2017 года в Астане запущена процедура возбуждения административных дел по фактам нарушения ПДД, зафиксированным сертифицированным оборудованием фото- и видеофиксации «Сергек».

Всего по городу установлено порядка трех тысяч камер, они работают в круглосуточном режиме. До конца года заработают четыре тысячи камер в местах массового скопления людей и шесть тысяч камер фото- и видеофиксации «Сергек», устанавливаемых на 400 перекрестках и 300 линейных участках города.

Сейчас система фиксирует такие виды нарушений, как превышение скоростного режима, проезд по выделенной полосе для общественного транспорта (движение по автобусным линиям Bus Lane) и пересечение стоп-линий.