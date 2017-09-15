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07:59 (мск), источник: AmurMedia.ru

Впервые в Хабаровске пройдет фестиваль «Обрфест Start-Up»

Горожанам представят лучшие практики профобразования.

Хабаровск, 15 сентября, AmurMedia.

В Хабаровске 23 сентября впервые пройдет краевой образовательный фестиваль «Обрфест Start-Up». На площадке спортивно-зрелищного комплекса «Платинум Арена» 42 учреждения представят лучшие практики профессионального образования. Планируется, что в мероприятии примут участие более 400 человек, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора Хабаровского края.

Как сообщили в краевом министерстве образования и науки, в рамках фестиваля на 12 площадках посетителям покажут различные направления профессионального образования, науки, профориентационной работы, трудоустройства, интерактивных образовательных технологий. В течение дня будет открыта ярмарка рабочих специальностей, где каждый сможет попробовать себя в разных профессиях на площадках с симуляторами и рабочим реквизитом.

В «Школе робототехники» хабаровчане с помощью инструктора смогут спроектировать, а затем собрать робота. Студенты и воспитанники центров детского технического творчества представят свои лучшие работы на выставке. Для гостей фестиваля также пройдут показательные тренировки сборной края по направлению WorldSkills среди юниоров и профессионалов по высокотехнологичным компетенциям.

Ярким мероприятием фестиваля станет работа модуля «Чудеса в науке». Увлекательное научное шоу с демонстрацией опытов из области физики и химии, разработано специально для любителей экспериментов, школьников, интересующихся наукой и исследованиями. Для самых маленьких посетителей выставки будет организована детская зона «Мир вокруг меня» с напольными пазлами, изображающими рабочие профессии. Подростки с помощью квест-игры смогут погрузиться в удивительный и разнообразный мир профессий. Увлекательным для детей станет цифровой планетарий «Антарес».

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