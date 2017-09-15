Впервые в Хабаровске пройдет фестиваль «Обрфест Start-Up»

Хабаровск, 15 сентября, AmurMedia.

В Хабаровске 23 сентября впервые пройдет краевой образовательный фестиваль «Обрфест Start-Up». На площадке спортивно-зрелищного комплекса «Платинум Арена» 42 учреждения представят лучшие практики профессионального образования. Планируется, что в мероприятии примут участие более 400 человек, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора Хабаровского края.

Как сообщили в краевом министерстве образования и науки, в рамках фестиваля на 12 площадках посетителям покажут различные направления профессионального образования, науки, профориентационной работы, трудоустройства, интерактивных образовательных технологий. В течение дня будет открыта ярмарка рабочих специальностей, где каждый сможет попробовать себя в разных профессиях на площадках с симуляторами и рабочим реквизитом.

В «Школе робототехники» хабаровчане с помощью инструктора смогут спроектировать, а затем собрать робота. Студенты и воспитанники центров детского технического творчества представят свои лучшие работы на выставке. Для гостей фестиваля также пройдут показательные тренировки сборной края по направлению WorldSkills среди юниоров и профессионалов по высокотехнологичным компетенциям.