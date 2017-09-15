В Екатеринбурге появится еще одна улица с односторонним движением

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, было принято решение организовать одностороннее движение на улице Кулибина, где проезжая часть довольна узкая, а усугубляли ситуацию припаркованные автомобили и постоянно возникала опасность ДТП. Транспортная ситуация стала лучше после установки светофоров на пересечении Кулибина с Комсомольской, но изменение схемы движения должно снизить напряженность до минимума. В итоге комиссия приняла решение, что одностороннее движение по Кулибина в сторону Комсомольской будет организовано в начале четвертого квартала 2017 года.