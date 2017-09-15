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08:32 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге появится еще одна улица с односторонним движением

В четверг, 14 сентября, замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов провел очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, было принято решение организовать одностороннее движение на улице Кулибина, где проезжая часть довольна узкая, а усугубляли ситуацию припаркованные автомобили и постоянно возникала опасность ДТП. Транспортная ситуация стала лучше после установки светофоров на пересечении Кулибина с Комсомольской, но изменение схемы движения должно снизить напряженность до минимума. В итоге комиссия приняла решение, что одностороннее движение по Кулибина в сторону Комсомольской будет организовано в начале четвертого квартала 2017 года.

Кроме этого, участники встречи приняли положительное решение по обустройству пешеходного перехода в проезде между улицами Волгоградской и Денисова-Уральского — об этом просили жители расположенных рядом домов, которые регулярно пересекают проезд, так как в районе находятся три детских сада. «Зебру» и все необходимые знаки в районе дома на улице Московской, 214/2 службы установят в четвертом квартале текущего года.

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