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14:00 (мск), источник: Интерфакс

Движение транспорта в Москве ограничат из-за велопарада, армейского фестиваля и матча

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU — Временные ограничения движения транспортных средств вводятся в Москве 16—17 сентября из-за проведения массовых мероприятий, сообщает столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В субботу с 12:00 до 05:00 движение будет ограничено в крайней правой полосе по направлению движения из центра на Фрунзенской набережной в районе комплекса зданий министерства обороны РФ — на время проведения фестиваля «Армия России-2017», говорится в сообщении. С 14:30 до 19:30 вводятся ограничения движения транспортных средств на участке проезда Березовой рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и на участке 3-й Песчаной улицы от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы. Перекрытия связаны с проведением на стадионе «ВЭБ Арена» футбольного матча ЦСКА — «Ростов».

По информации департамента, ряд ограничений будет введен в связи с проведением в воскресенье Московского велопарада.

С 04:00 до 16:00 ограничивается проезд на участке Звездного бульвара от улицы Цандера до проспекта Мира, с 10:00 до 15:00 — на участке улицы 1905 года от Краснопресненской набережной до Рочдельской улицы и на участках Мантулинской улицы и 1-ого Красногвардейского проезда вдоль парка «Красная Пресня». Перекрытия связаны с монтажом и демонтажем стартовых и финишных конструкций.

Движение ограничат также по пути следования велоколонны с 11:30 по маршруту: Звездный бульвар — дублер проспекта Мира — улица Космонавтов — улица Бориса Галушкина, Ростокинский проезд — Русаковская набережная — Рубцовская набережная — Лефортовская набережная — набережная Академика Туполева — Сыромятническая набережная — Москворецкая набережная — Кремлевская набережная — Пречистенская набережная — Фрунзенская набережная — Хамовнический Вал — Новодевичья набережная — Саввинская набережная — Краснопресненская набережная — улица 1905 года — улица Мантулинская — Краснопресненский парк.

Улицы планируют постепенно открывать для проезда после проезда колонны велосипедистов, уточнили в департаменте.

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