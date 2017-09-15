Мэрия Екатеринбурга заставит автомобилистов искать новые маршруты

Заместитель сити-менеджера Екатеринбурга Александр Архипов провел заседание комитета по безопасности дорожного движение, итогом которого стал ряд готовящихся изменений для автомобилистов. Как сообщили 15 сентября корреспонденту «АиФ-Урал» в пресс-службе мэрии, в городе появится новый пешеходный переход, а одна из улиц станет односторонней.

По словам чиновников, переход в проезде между Волгоградской и Денисова-Уральского появится по просьбам местных жителей, и в связи с тем, что рядом находится три детсада, то есть, утром и вечером здесь резко растет пешеходный трафик, причем с участием детей. По планам работы пройдут уже в четвертом квартале.