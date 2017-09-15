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08:52 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Мэрия Екатеринбурга заставит автомобилистов искать новые маршруты

Комитет по безопасности дорожного движения готовит очередные нововведения на дорогах.

Заместитель сити-менеджера Екатеринбурга Александр Архипов провел заседание комитета по безопасности дорожного движение, итогом которого стал ряд готовящихся изменений для автомобилистов. Как сообщили 15 сентября корреспонденту «АиФ-Урал» в пресс-службе мэрии, в городе появится новый пешеходный переход, а одна из улиц станет односторонней.

По словам чиновников, переход в проезде между Волгоградской и Денисова-Уральского появится по просьбам местных жителей, и в связи с тем, что рядом находится три детсада, то есть, утром и вечером здесь резко растет пешеходный трафик, причем с участием детей. По планам работы пройдут уже в четвертом квартале.

Односторонней же станет улица Кулибина в сторону Комсомольской — этот проезд соединяет Студенческую и Комсомольскую в районе центра культуры «Урал» и ТК «Современник». В мэрии объяснили, что из-за узкой проезжей части, к тому же постоянно заставленной припаркованными машинами, на улице постоянно возникала угроза ДТП. На перекрестке Кулибина-Комсомольской ранее установили светофор, однако ситуация хоть и улучшилась, но по мнению чиновников этих мер оказалось недостаточно. Схему движения планируют изменить уже в октябре.

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