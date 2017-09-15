Борис Дубровский наградил лауреатов премии «Горячее сердце»

«Горячее сердце» — очень важная награда — за ваше неравнодушие, за интерес к жизни и способность в трудную минуту прийти на помощь, — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский. — Желаю, чтобы эта первая большая награда стала для вас хорошим стимулом для новых добрых дел. Пусть ваши горячие сердца всегда будут отзывчивыми и неравнодушными.
Двое лауреатов премии, Ярослав Зверков и Владимир Лазарев, спасли утопающую в Челябинске. Во время купания в необорудованном месте на Первом озере, в районе «Тракторосад № 3» женщина потеряла сознание. Очевидцами происшествия стали 13-летний Ярослав в и 12-летний Владимир, которые плавали рядом. Ребята, увидев, что женщина начала тонуть, тут же бросились ей на помощь. Купальщица заплыла достаточно далеко от берега, и мальчикам пришлось проплыть несколько метров, чтобы добраться до нее. Не без труда преодолев это расстояние, двое школьников с помощью взрослых мужчин все же вытащили захлебнувшуюся и уже бездыханную женщину на берег и немедленно приступили к оказанию первой медицинской помощи. Спустя некоторое время ее удалось привести в чувство.
Екатерина Третьякова также стала лауреатом инициативы «Горячее сердце». Девушка спасла на пожаре брата и сестру. Катя, ее семилетняя сестра Даша и пятилетний брат Коля были дома одни, их родители находились на работе. Дети играли в комнате и вдруг увидели, что из кухни повалил дым — там уже все горело. Как выяснилось позже, причиной пожара в доме Третьяковых послужила неисправность электропроводки. Выйти из дома дети могли только через кухню, а такой возможности уже не было. Малыши испугались и стали плакать. Катя не растерялась. Не теряя ни минуты, она велела Дарье и Коле закрыть тряпками рот и нос, распахнула в комнате окно, через которое на руках и вытащила детей на улицу. Быстро отвела их к соседям, а сама позвонила маме и вызвала пожарных.