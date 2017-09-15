Борис Дубровский наградил лауреатов премии «Горячее сердце»

«Горячее сердце» — очень важная награда — за ваше неравнодушие, за интерес к жизни и способность в трудную минуту прийти на помощь, — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский. — Желаю, чтобы эта первая большая награда стала для вас хорошим стимулом для новых добрых дел. Пусть ваши горячие сердца всегда будут отзывчивыми и неравнодушными.

Двое лауреатов премии, Ярослав Зверков и Владимир Лазарев, спасли утопающую в Челябинске. Во время купания в необорудованном месте на Первом озере, в районе «Тракторосад № 3» женщина потеряла сознание. Очевидцами происшествия стали 13-летний Ярослав в и 12-летний Владимир, которые плавали рядом. Ребята, увидев, что женщина начала тонуть, тут же бросились ей на помощь. Купальщица заплыла достаточно далеко от берега, и мальчикам пришлось проплыть несколько метров, чтобы добраться до нее. Не без труда преодолев это расстояние, двое школьников с помощью взрослых мужчин все же вытащили захлебнувшуюся и уже бездыханную женщину на берег и немедленно приступили к оказанию первой медицинской помощи. Спустя некоторое время ее удалось привести в чувство.