Дожди вернутся на Южный Урал в выходные

Тем не менее, согласно сведениям регионального Гидрометцентра, суббота, 16 сентября, еще порадует южноуральцев теплом. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, а столбики термометров в дневные часы будут показывать +21−26°С.

А уже в воскресенье заметно похолодает — до +15−20°С, до +23°С — на юге области. Кроме того, в последний день недели местами пройдут небольшие дожди. Скорость ветра составит от четырех до девяти метров в секунду с отдельными порывами до пятнадцати.