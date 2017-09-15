В Башкирии полиция проводит день открытых дверей

МВД Башкирии приглашает всех желающих стать сотрудниками полиции на День открытых дверей. Встреча с кандидатами состоится 19 сентября в 15.00 часов по адресу: г. Уфа, ул. Крупской, д. 7, в Музее МВД республики, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи с желающими поступить на службу, об условиях приема и деятельности полиции расскажут представители основных служб республиканского МВД.