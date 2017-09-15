В Башкирии полиция проводит день открытых дверей
Республиканское МВД проводит встречу с желающими стать полицейскими.
Республиканское МВД проводит встречу с желающими стать полицейскими.
МВД Башкирии приглашает всех желающих стать сотрудниками полиции на День открытых дверей. Встреча с кандидатами состоится 19 сентября в 15.00 часов по адресу: г. Уфа, ул. Крупской, д. 7, в Музее МВД республики, сообщает
В ходе встречи с желающими поступить на службу, об условиях приема и деятельности полиции расскажут представители основных служб республиканского МВД.
Для того, чтобы стать сотрудником полиции необходимо подходить под общие требования: возраст от 18 до 35 лет, не иметь судимости, иметь образование не ниже среднего (полного) общего, обладать хорошей физической подготовкой и пройти срочную службу в российской армии, уточняют в