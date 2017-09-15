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09:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии полиция проводит день открытых дверей

Республиканское МВД проводит встречу с желающими стать полицейскими.

МВД Башкирии приглашает всех желающих стать сотрудниками полиции на День открытых дверей. Встреча с кандидатами состоится 19 сентября в 15.00 часов по адресу: г. Уфа, ул. Крупской, д. 7, в Музее МВД республики, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи с желающими поступить на службу, об условиях приема и деятельности полиции расскажут представители основных служб республиканского МВД.

Для того, чтобы стать сотрудником полиции необходимо подходить под общие требования: возраст от 18 до 35 лет, не иметь судимости, иметь образование не ниже среднего (полного) общего, обладать хорошей физической подготовкой и пройти срочную службу в российской армии, уточняют в пресс-службе республиканского МВД.

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