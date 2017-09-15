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09:30 (мск), источник: АиФ Казань

В выходные в Татарстане сохранится теплая погода до +22 градусов

Синоптики прогнозируют 16 и 17 сентября в Татарстане небольшой кратковременный дождь.

Выходные в Татарстане будут по-летнему теплыми, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

16 сентября ночью без осадков, утром и днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью +10..+15˚, Минимальная температура воздуха ночью +10..+22˚.

17 сентября осадков не ожидается. Ветер западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью +10..+13˚, Минимальная температура воздуха ночью +10..+21˚.

Напомним, метеорологи прогнозируют с 18 сентября похолодание.

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