В выходные в Татарстане сохранится теплая погода до +22 градусов
Синоптики прогнозируют 16 и 17 сентября в Татарстане небольшой кратковременный дождь.
Синоптики прогнозируют 16 и 17 сентября в Татарстане небольшой кратковременный дождь.
Выходные в Татарстане будут
16 сентября ночью без осадков, утром и днем местами небольшой дождь. Ветер
17 сентября осадков не ожидается. Ветер западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью +10..+13˚, Минимальная температура воздуха ночью +10..+21˚.
Напомним, метеорологи прогнозируют с 18 сентября похолодание.