Теплая и сухая погода сохранится в Воронеже в выходные

Источник: Reuters

Подробный прогноз погоды на уик-энд опубликовал Воронежский гидрометцентр. В пятницу, 15 сентября, ожидается переменная облачность, температура от +25 до +27 градусов. Ветер юго-западный 6−11 м/сек, временами до 13 м/сек. Максимальная температура в этот день наблюдалась в 1994 году (+29,9 градусов), холоднее всего было в 1993-м (+1,8 градуса).

В субботу, 16 сентября, снова будет облачно, ночью столбик термометра поднимется до +13, днем до +24 градусов. Ветер северо-западный 3−8 м/сек. Осадков не ожидается.