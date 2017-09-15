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09:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Теплая и сухая погода сохранится в Воронеже в выходные

Воронежцев ждут сухие и необычно теплые для середины сентября выходные. Днем в пятницу, 15 сентября, будет до +27 градусов, станет чуть холоднее, а в воскресенье столбик термометра вновь поднимется до +26 градусов.

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Источник: Reuters

Подробный прогноз погоды на уик-энд опубликовал Воронежский гидрометцентр. В пятницу, 15 сентября, ожидается переменная облачность, температура от +25 до +27 градусов. Ветер юго-западный 6−11 м/сек, временами до 13 м/сек. Максимальная температура в этот день наблюдалась в 1994 году (+29,9 градусов), холоднее всего было в 1993-м (+1,8 градуса).

В субботу, 16 сентября, снова будет облачно, ночью столбик термометра поднимется до +13, днем до +24 градусов. Ветер северо-западный 3−8 м/сек. Осадков не ожидается.

В ночь на воскресенье, 17 сентября, ночью будет от +8 до +10, днем от +24 до +26 градусов. Юго-восточный ветер днем 3−8 м/сек, днем 5−10 м/сек. Осадков не будет.

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