Самарские семьи проверят на фертильность

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Во исполнение Постановления Правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» на территории всех субъектов Российской Федерации с 21 сентября по 5 октября 2017 года будет проведено Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения, охват составит 15 тысяч домашних хозяйств.

Сообщается, что задачей проведения наблюдения является получение статистической информации о состоянии фертильности, распространенности абортов и использовании контрацепции. Эти данные дадут возможность изучить социально-демографические факторы, влияющие на уровень рождаемости в России, оценить существующие программы в области народонаселения и разработать новые стратегии социально-демографического развития.

На территории Самарской области обследованию подлежат 270 домохозяйств, отобранных централизованно по методу случайной выборки. В обследование попали домашние хозяйства, проживающие в городских округах: Самара, Тольятти, Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Октябрьск, Сызрань, Чапаевск; и муниципальных районах: Волжский (поселок Заярье), Кинель-Черкасский (село Тимашево), Ставропольский (село Васильевка) и Шигонский (село Шигоны).

Обследование будет осуществляться интервьюерами путем обхода жилых помещений. Опрашиваться будут женщины в возрасте от 18 до 44 лет и мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Обученный интервьюер при себе будет иметь специальное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Проверить информацию о нём можно по телефонам в Самарастате (846) 263−89−65, 265−86−25.