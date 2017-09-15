Самарские семьи проверят на фертильность
С 21 сентября по 5 октября 2017 года Самарастат проведет выборочное наблюдение репродуктивных планов населения региона.
С 21 сентября по 5 октября 2017 года Самарастат проведет выборочное наблюдение репродуктивных планов населения региона.
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по
Сообщается, что задачей проведения наблюдения является получение статистической информации о состоянии фертильности, распространенности абортов и использовании контрацепции. Эти данные дадут возможность изучить
На территории Самарской области обследованию подлежат 270 домохозяйств, отобранных централизованно по методу случайной выборки. В обследование попали домашние хозяйства, проживающие в городских округах: Самара, Тольятти, Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Октябрьск, Сызрань, Чапаевск; и муниципальных районах: Волжский (поселок Заярье),
Обследование будет осуществляться интервьюерами путем обхода жилых помещений. Опрашиваться будут женщины в возрасте от 18 до 44 лет и мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Обученный интервьюер при себе будет иметь специальное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Проверить информацию о нём можно по телефонам в Самарастате (846) 263−89−65, 265−86−25.
Всем участникам опроса гарантируется полная конфиденциальность данных и защита предоставленной информации.