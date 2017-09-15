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08:56 (мск), источник: Известия

Самый старый кот в мире умер в возрасте 32 лет

В Британии возрасте около 32 лет скончался самый старый кот в мире. «Федеральное агентство новостей сообщает», что его звали Натмег, что в переводе с английского значит «Мускатный орех».

Ветеринары не смогли спасти пожилого кота, который был доставлен в клинику с проблемами с дыханием.

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Точный возраст животного так и остался неизвестным. Его хозяева, чета Финлей, нашли кота в своем саду еще в 1990 году и взяли в дом. Когда его принесли в клинику, ветеринары сказали, что коту около пяти лет.

Таким образом, на момент смерти его возраст составлял около 32 лет. Это это около 144 лет в переводе на человеческий срок жизни.
Вероятно, Натмег был самым старым котом в мире. Он опередил 26-летнего Корда, которого внесли в книгу рекордов Гиннеса.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Шура Бедламов
мда у него на морде написано что он устал...
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