Самый старый кот в мире умер в возрасте 32 лет
В Британии возрасте около 32 лет скончался самый старый кот в мире. «Федеральное агентство новостей сообщает», что его звали Натмег, что в переводе с английского значит «Мускатный орех».
В Британии возрасте около 32 лет скончался самый старый кот в мире. «Федеральное агентство новостей сообщает», что его звали Натмег, что в переводе с английского значит «Мускатный орех».
Ветеринары не смогли спасти пожилого кота, который был доставлен в клинику с проблемами с дыханием.
Точный возраст животного так и остался неизвестным. Его хозяева, чета Финлей, нашли кота в своем саду еще в 1990 году и взяли в дом. Когда его принесли в клинику, ветеринары сказали, что коту около пяти лет.
Таким образом, на момент смерти его возраст составлял около 32 лет. Это это около 144 лет в переводе на человеческий срок жизни.
Вероятно, Натмег был самым старым котом в мире. Он опередил 26-летнего Корда, которого внесли в книгу рекордов Гиннеса.