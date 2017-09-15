Самый старый кот в мире умер в возрасте 32 лет

Ветеринары не смогли спасти пожилого кота, который был доставлен в клинику с проблемами с дыханием.

Точный возраст животного так и остался неизвестным. Его хозяева, чета Финлей, нашли кота в своем саду еще в 1990 году и взяли в дом. Когда его принесли в клинику, ветеринары сказали, что коту около пяти лет.