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09:15 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми «доступная среда» оказалась недоступной

Активисты ОНФ вместе с инвалидами-колясочниками проверили наличие доступной среды на улицах Перми.

Источник: Вести - Пермь

Во всех регионах России началась общественная проверка доступной среды. Активисты вместе с инвалидами смотрят, насколько Пермь удобна для передвижения по ней людей с ограниченными физическими возможностями.

Даже небольшой порог для Павла Кравченко серьезное препятствие. 10 лет назад после падения с высоты он повредил позвоночник. Выжить помогло увлечение спортивными бальными танцами на колясках. Но преодолеть себя — полдела.

Павел Кравченко: «Неподготовленным или пожилым людям крайне сложно передвигаться по улицам, особенно во дворах, посещение поликлиник, а передвижение на общественном транспорте — просто нереально».

Проверить доступность городского ландшафта взялись активисты движения ОНФ. Для этого достаточно было выйти на оживленную улицу.

Обычный пешеходный переход для человека с ограниченными возможностями здоровья — это настоящая полоса препятствий. Надо успеть перейти дорогу до того, как загорится красный. Высота бордюра 8 см при разрешенных 1,5−2 см.

Районная поликлиника. Здесь пандус вроде как есть. Ширина должна быть не менее 80, по факту 67 см. Заехать получилось, но не без труда.

Влада Овчинникова, активист ОНФ в Пермском крае: «У нас будет итоговый круглый стол, результаты мониторинга отправляются на федеральный уровень, и получается общая статистическая картинка по стране».

Точечный мониторинг стартовал в 84 регионах. Собранные данные должны помочь недоступной городской среде избавиться от приставки «не», судя по одному лишь примеру — произойдет это не скоро.

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