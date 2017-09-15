За победу в «Новой волне» группа DoReDos получит два миллиона рублей

Источник: Sputnik.md

По итогам конкурсных дней, участники набрали одинаковое количество баллов — 362. Второе место конкурса завоевала Сюзанна Мелконян из Армении, на третьем оказалась представительница Вьетнама певица Лилу.

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Как рассказали ведущие церемонии закрытия, это уникальный случай в истории «Новой волны». В 2016 году победителями фестиваля стали два исполнителя — певцы Дино из Хорватии и Вальтер Риччи из Италии.

Еще несколько конкурсантов были отмечены специальными призами.

Так, приз железнодорожников получил Стас Море (Россия). Приз телеканала «МУЗ ТВ» достался Саше Санте (Россия).

Зрительские симпатии были отданы Рустему Жугунусову из Казахстана.

«Нам грех жаловаться. “Новая волна” уже давала звезд. Наши участники, возвращаясь в свои страны, там становятся звездами, гастролирующими коллективами и певцами», — сказал на завершающей пресс-конференции генеральный продюсер конкурса Игорь Крутой.

Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» проходил в Сочи с 8 по 14 сентября. Ранее фестиваль проводился в Юрмале. С 2015 года он получил постоянную прописку в Сочи. В этом году на конкурс было подано 12 тысяч заявок, из которых в финал попали 14 участников из девяти стран.

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Кто такие «DoReDoS»

Группа «DoReDoS» появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца.

Все они родом из Рыбницы, где познакомились и решили создать свой музыкальный коллектив. Позже музыканты перебрались в Кишинев, где закончили Высшую Музыкальную Академию.

В 2013 году солист Евгений Андриянов выиграл вторую премию фестиваля «Славянский Базар» в Витебске. В следующем, 2014 году, «DoReDoS» отправились на Международный конкурс эстрадной музыки в Румынию, где одержали победу. В 2015 и 2016 годах группа выходила в финал национального отбора на «Евровидение». Также участвовала в финале популярного телевизионного шоу «X Factor — Румыния».

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