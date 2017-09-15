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10:48 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярский рэпер записал песню о Красноярске

Трек примет участие в крупномасштабном рэп-батле.

Рэпер Алексей Герасимов, известный молодежи под ником Tif 05117, выложил в соцсети новый клип с треком о Красноярске. Видеоролик снят для участия в масштабном онлайн-кастинге рэп-батла «Голос улиц», организованного телеканалом «Пятница» и рэпером Баста.

«Здесь есть все, что мне нужно, это всё сердце, это всё людям…», — поёт красноярский исполнитель о своём городе.

Для участия в кастинге необходимо было выложить видео с треком в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #ГолосУлиц. Выбранные путём народного голосования участники попадут в шорт-лист проекта и будут приглашены на кастинг в Москве. Организаторы позиционируют своё детище как самый честный музыкальный проект года.

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