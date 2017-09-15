Красноярский рэпер записал песню о Красноярске

Рэпер Алексей Герасимов, известный молодежи под ником Tif 05117, выложил в соцсети новый клип с треком о Красноярске. Видеоролик снят для участия в масштабном онлайн-кастинге рэп-батла «Голос улиц», организованного телеканалом «Пятница» и рэпером Баста.

«Здесь есть все, что мне нужно, это всё сердце, это всё людям…», — поёт красноярский исполнитель о своём городе.