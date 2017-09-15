Красноярский рэпер записал песню о Красноярске
Трек примет участие в крупномасштабном
Трек примет участие в крупномасштабном
Рэпер Алексей Герасимов, известный молодежи под ником Tif 05117, выложил в соцсети новый клип с треком о Красноярске. Видеоролик снят для участия в масштабном
«Здесь есть все, что мне нужно, это всё сердце, это всё людям…», — поёт красноярский исполнитель о своём городе.
Для участия в кастинге необходимо было выложить видео с треком в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #ГолосУлиц. Выбранные путём народного голосования участники попадут в