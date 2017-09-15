Проект по развитию Байкала будет утвержден в 2018 году

Проект «Великое озеро великой страны» будет утвержден во втором квартале 2018 года. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов.

Как передает пресс-служба Минприроды, сейчас правительство России работает над изменениями в законодательстве, в частности над уточнением границ водоохраной зоны.