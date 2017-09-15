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10:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Проект по развитию Байкала будет утвержден в 2018 году

Сейчас правительство России работает над изменениями в законодательстве.

Проект «Великое озеро великой страны» будет утвержден во втором квартале 2018 года. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов.

Как передает пресс-служба Минприроды, сейчас правительство России работает над изменениями в законодательстве, в частности над уточнением границ водоохраной зоны.

По словам Ястребова, некоторые требования в природоохранном законодательстве являются избыточными, что мешает развитию территории, жизни людей на берегах Байкала.

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