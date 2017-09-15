Проект по развитию Байкала будет утвержден в 2018 году
Сейчас правительство России работает над изменениями в законодательстве.
Сейчас правительство России работает над изменениями в законодательстве.
Проект «Великое озеро великой страны» будет утвержден во втором квартале 2018 года. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов.
Как передает
По словам Ястребова, некоторые требования в природоохранном законодательстве являются избыточными, что мешает развитию территории, жизни людей на берегах Байкала.