«Кросс наций» заблокирует Екатеринбург
На полдня.
На полдня.
Центральные улицы Екатеринбурга перекроют для «Кросса наций». Тринадцатый Всероссийский день бега пройдет 16 сентября, сообщили «Уралинформбюро» в администрации города.
Традиционно маршрут будет пролегать по проспекту Ленина от площади Кирова до Восточной и обратно. Для безопасности бегунов с 09:30 до 14:30 ограничат движение автомобилистов по улице Мира от Малышева до Первомайской. С 10:45 до 14:30 нельзя будет проехать по проспекту Ленина от Восточной до Мира и улице Гагарина от Малышева до Первомайской. Кроме того, с 00:00 до 14:30 будет запрещена стоянка автотранспорта по улице Мира от Малышева до Первомайской.
Старт массовых забегов пройдет в полдень. Спортсменам предстоит преодолеть основную дистанцию в 2018 метров.