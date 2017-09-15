С родителей Южного Урала собирают данные

В школах Челябинской области проводят сбор данных о социальном положении родителей школьников. Учителя просят взрослых заполнить анкеты о социальном положении и подписать согласие на беседы социального педагога с ребенком. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В начале года в школах Челябинской области проводится анкетирование, которое вызвало подозрение у родителей. Некоторые отказываются предоставлять данные.

В анкетах, розданных на родительских собраниях, запрашивается информация о заработной плате родителей, съёмное жилье или собственное, сколько комнат в квартире, есть ли рабочее место у ребенка, какие неблагоприятные условия существуют в семье (конфликты, алкоголь и т. д. ).

Многие родители заподозрили в опросах линию ювенальной юстиции, активно продвигаемую в России в настоящее время, а проводимое анкетирование — выяснение социального положения семей для формирования определенных списков. Кто-то отказался, а кто-то заполнил, но при этом намеренно исказил данные.

Кроме анкет о социальном положении, родителей попросили дать согласие на работу с детьми социального педагога. Предполагается, что в школе будут проводиться профилактические беседы. В бумаге, судя по снимкам, родителей просят согласовать «профилактическую разъяснительную беседу, участие ребенка в социальных опросах, консультирование родителей».

«На родительских собраниях в школах выдают на подпись вот такие “согласия”. Речь о том, что вы соглашаетесь с тем, что вашего ребёнка в любой момент и без вашего присутствия могут вызвать на беседу некие психологи. Какие беседы, о чём они — вам никто не скажет, официально такие беседы называют профилактическими. Ни к чему никого не подталкиваю, выводы делайте сами, решайте сами», — сообщил родитель ученика одной из челябинских школ.

Прояснить ситуацию в комитете образования администрации города Челябинска не удалось. Телефон учреждения постоянно занят.

Отметим, в июле 2017 года, по сообщениям родителей, в школах Челябинска у подростков попытались взять подписи под согласием родителей на участие детей в семинаре-тренинге Центра профилактического сопровождения «Компас». Взрослых возмутили действия учреждения с детьми в обход санкции родителей.