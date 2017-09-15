С родителей Южного Урала собирают данные
Готовятся социальные опросы детей.
Готовятся социальные опросы детей.
В школах Челябинской области проводят сбор данных о социальном положении родителей школьников. Учителя просят взрослых заполнить анкеты о социальном положении и подписать согласие на беседы социального педагога с ребенком. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В начале года в школах Челябинской области проводится анкетирование, которое вызвало подозрение у родителей. Некоторые отказываются предоставлять данные.
В анкетах, розданных на родительских собраниях, запрашивается информация о заработной плате родителей, съёмное жилье или собственное, сколько комнат в квартире, есть ли рабочее место у ребенка, какие неблагоприятные условия существуют в семье (конфликты, алкоголь
Многие родители заподозрили в опросах линию ювенальной юстиции, активно продвигаемую в России в настоящее время, а проводимое анкетирование — выяснение социального положения семей для формирования определенных списков.
Кроме анкет о социальном положении, родителей попросили дать согласие на работу с детьми социального педагога. Предполагается, что в школе будут проводиться профилактические беседы. В бумаге, судя по снимкам, родителей просят согласовать «профилактическую разъяснительную беседу, участие ребенка в социальных опросах, консультирование родителей».
«На родительских собраниях в школах выдают на подпись вот такие “согласия”. Речь о том, что вы соглашаетесь с тем, что вашего ребёнка в любой момент и без вашего присутствия могут вызвать на беседу некие психологи. Какие беседы, о чём они — вам никто не скажет, официально такие беседы называют профилактическими. Ни к чему никого не подталкиваю, выводы делайте сами, решайте сами», — сообщил родитель ученика одной из челябинских школ.
Прояснить ситуацию в комитете образования администрации города Челябинска не удалось. Телефон учреждения постоянно занят.
Отметим, в июле 2017 года, по сообщениям родителей, в школах Челябинска у подростков попытались взять подписи под согласием родителей на участие детей в
Напомним, в мае 2017 года конце учебного времени в Челябинске разразился скандал в связи с проведением