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09:18 (мск), источник: ИА REGNUM

С родителей Южного Урала собирают данные

Готовятся социальные опросы детей.

В школах Челябинской области проводят сбор данных о социальном положении родителей школьников. Учителя просят взрослых заполнить анкеты о социальном положении и подписать согласие на беседы социального педагога с ребенком. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В начале года в школах Челябинской области проводится анкетирование, которое вызвало подозрение у родителей. Некоторые отказываются предоставлять данные.

В анкетах, розданных на родительских собраниях, запрашивается информация о заработной плате родителей, съёмное жилье или собственное, сколько комнат в квартире, есть ли рабочее место у ребенка, какие неблагоприятные условия существуют в семье (конфликты, алкоголь и т. д.).

Многие родители заподозрили в опросах линию ювенальной юстиции, активно продвигаемую в России в настоящее время, а проводимое анкетирование — выяснение социального положения семей для формирования определенных списков. Кто-то отказался, а кто-то заполнил, но при этом намеренно исказил данные.

Кроме анкет о социальном положении, родителей попросили дать согласие на работу с детьми социального педагога. Предполагается, что в школе будут проводиться профилактические беседы. В бумаге, судя по снимкам, родителей просят согласовать «профилактическую разъяснительную беседу, участие ребенка в социальных опросах, консультирование родителей».

«На родительских собраниях в школах выдают на подпись вот такие “согласия”. Речь о том, что вы соглашаетесь с тем, что вашего ребёнка в любой момент и без вашего присутствия могут вызвать на беседу некие психологи. Какие беседы, о чём они — вам никто не скажет, официально такие беседы называют профилактическими. Ни к чему никого не подталкиваю, выводы делайте сами, решайте сами», — сообщил родитель ученика одной из челябинских школ.

Прояснить ситуацию в комитете образования администрации города Челябинска не удалось. Телефон учреждения постоянно занят.

Отметим, в июле 2017 года, по сообщениям родителей, в школах Челябинска у подростков попытались взять подписи под согласием родителей на участие детей в семинаре-тренинге Центра профилактического сопровождения «Компас». Взрослых возмутили действия учреждения с детьми в обход санкции родителей.

Напомним, в мае 2017 года конце учебного времени в Челябинске разразился скандал в связи с проведением семинаров-тренингов по программе «Базовые знания по профилактике ВИЧ» в школах. Эксперты, аккредитованные Роскомнадзором (РКН), провели экспертизу, которая выявила грубые нарушения федерального законодательства при проведении занятий со школьниками. РКН разместил на своем сайте экспертизу, из которой следует, что программа Центра «Компас» нарушает Федеральный закон ФЗ-436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Эксперты установили, что программа семинара-тренинга «Базовые знания по профилактике ВИЧ» содержит материалы, направленные на разрушение российских семейных ценностей, эксплуатирует интерес к сексу, а содержание уроков способно вызвать у подростков асоциальные формы поведения.

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