На Центральной набережной Волгограда 7 и 8 октября пройдет фестиваль науки

ВолГУ приглашает волгоградцев посетить фестиваль науки, который впервые 7 и 8 октября пройдет не в стенах вуза, а на Центральной набережной, в планетарии, библиотеке Горького и «Икре».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе университета, студентов и школьников старших классов ждут мастер-классы «Поиск радио-жучков», «Составь фоторобот друга» и «Занимательная криптография». Кроме того, ученые вуза расскажут гостям фестиваля об искусственном интеллекте, научат собирать компьютер, делать свой сайт и постигать азы 3D моделирования и анимации.

Кафедра биологии приглашает горожан в фитобар. Им продемонстрируют процесс изготовления фиточаев и дадут рекомендации по правильному сбору и сушке полезных трав.

Для тех, кого увлекает астрономия, ученые проведут в планетарии лекции «Геометрия Вселенной» и «Звезды как пыль».

Для тех, кто уже давно не студент, известный в регионе экономист проведет мастер-класс и расскажет о «золотых» и «серебряных» полках в магазинах, о способах программирования потребителей на покупки. Каждый участник получит инструкцию по грамотному потребительскому поведению, а также ознакомится с приемами быстрого счета для оценки реальной выгодности скидки на товар.