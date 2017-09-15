На Центральной набережной Волгограда 7 и 8 октября пройдет фестиваль науки
Горожан ждут
Горожан ждут
ВолГУ приглашает волгоградцев посетить фестиваль науки, который впервые 7 и 8 октября пройдет не в стенах вуза, а на Центральной набережной, в планетарии, библиотеке Горького и «Икре».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Кафедра биологии приглашает горожан в фитобар. Им продемонстрируют процесс изготовления фиточаев и дадут рекомендации по правильному сбору и сушке полезных трав.
Для тех, кого увлекает астрономия, ученые проведут в планетарии лекции «Геометрия Вселенной» и «Звезды как пыль».
Для тех, кто уже давно не студент, известный в регионе экономист проведет
Расписание мероприятий сообщат чуть позже.