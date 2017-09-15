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09:17 (мск), источник: АиФ Волгоград

На Центральной набережной Волгограда 7 и 8 октября пройдет фестиваль науки

Горожан ждут мастер-классы и лекции от сотрудников вуза.

ВолГУ приглашает волгоградцев посетить фестиваль науки, который впервые 7 и 8 октября пройдет не в стенах вуза, а на Центральной набережной, в планетарии, библиотеке Горького и «Икре».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе университета, студентов и школьников старших классов ждут мастер-классы «Поиск радио-жучков», «Составь фоторобот друга» и «Занимательная криптография». Кроме того, ученые вуза расскажут гостям фестиваля об искусственном интеллекте, научат собирать компьютер, делать свой сайт и постигать азы 3D моделирования и анимации.

Кафедра биологии приглашает горожан в фитобар. Им продемонстрируют процесс изготовления фиточаев и дадут рекомендации по правильному сбору и сушке полезных трав.

Для тех, кого увлекает астрономия, ученые проведут в планетарии лекции «Геометрия Вселенной» и «Звезды как пыль».

Для тех, кто уже давно не студент, известный в регионе экономист проведет мастер-класс и расскажет о «золотых» и «серебряных» полках в магазинах, о способах программирования потребителей на покупки. Каждый участник получит инструкцию по грамотному потребительскому поведению, а также ознакомится с приемами быстрого счета для оценки реальной выгодности скидки на товар.

Расписание мероприятий сообщат чуть позже.

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