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12:13 (мск), источник: АиФ Самара

Штрафы за платные парковки в Самаре вводят для привлечения инвесторов

Введение штрафов за неоплату платных парков до их появления необходимо для формирования соответствующей законодательной базы.

Источник: Агентство «Москва»

Стоимость одного часа на платных парковках в Самаре составит 30 рублей.

Законопроект об административной ответственности за неоплату парковочного места на платных стоянках разработан администрацией городского округа Самара с учетом опыта других регионов.

«Ни один инвестор не выйдет на конкурс, если в законодательстве не будет прописана административная ответственность. Например, в Краснодаре до 90% водителей не вносили плату за парковку, так как не были установлены штрафы за такое нарушение», — отметила заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара — начальник отдела правового обеспечения Инесса Завалищина.

В соответствии с проектом закона, штраф за неоплаченное парковочное место составит 1000 рублей при первом нарушении и 2000 рублей при повторном.

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