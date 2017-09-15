Штрафы за платные парковки в Самаре вводят для привлечения инвесторов
Введение штрафов за неоплату платных парков до их появления необходимо для формирования соответствующей законодательной базы.
Введение штрафов за неоплату платных парков до их появления необходимо для формирования соответствующей законодательной базы.
Стоимость одного часа на платных парковках в Самаре составит 30 рублей.
Законопроект об административной ответственности за неоплату парковочного места на платных стоянках разработан администрацией городского округа Самара с учетом опыта других регионов.
«Ни один инвестор не выйдет на конкурс, если в законодательстве не будет прописана административная ответственность. Например, в Краснодаре до 90% водителей не вносили плату за парковку, так как не были установлены штрафы за такое нарушение», — отметила заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара — начальник отдела правового обеспечения Инесса Завалищина.
В соответствии с проектом закона, штраф за неоплаченное парковочное место составит 1000 рублей при первом нарушении и 2000 рублей при повторном.