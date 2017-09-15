Штрафы за платные парковки в Самаре вводят для привлечения инвесторов

«Ни один инвестор не выйдет на конкурс, если в законодательстве не будет прописана административная ответственность. Например, в Краснодаре до 90% водителей не вносили плату за парковку, так как не были установлены штрафы за такое нарушение», — отметила заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара — начальник отдела правового обеспечения Инесса Завалищина.