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09:12 (мск), источник: Publika.md

В Великобритании умер самый старый кот в мире

В Великобритании в возрасте 32 лет скончался самый старый в мире кот по имени Натмег, передает «Газета».

Источник: Publika.md

Сообщается, что животное недавно преодолело заболевание дыхательных путей. Однако Натмег также мучился от сердечной недостаточности, поэтому его хозяева Лиз и Ян Финлей приняли решение усыпить питомца.

Супруги обнаружили Натмега в своем саду в 1990 году. На тот момент животному, как определили в ветеринарной клинике, было пять лет. С тех пор Лиз и Ян не расставались с животным.

— Натмег не был просто нашим котом. Он был полноценным членом семьи и никогда не позволял нам забывать об этом. Думаю, в этом и есть секрет его невероятно долгой жизни, — говорит Ян.

До Натмега титул самого старого кота на планете принадлежал попавшему в Книгу рекордов Гиннесса 26-летнему Скутеру из США.

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