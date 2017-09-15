В Великобритании умер самый старый кот в мире

Источник: Publika.md

Сообщается, что животное недавно преодолело заболевание дыхательных путей. Однако Натмег также мучился от сердечной недостаточности, поэтому его хозяева Лиз и Ян Финлей приняли решение усыпить питомца.

Супруги обнаружили Натмега в своем саду в 1990 году. На тот момент животному, как определили в ветеринарной клинике, было пять лет. С тех пор Лиз и Ян не расставались с животным.

— Натмег не был просто нашим котом. Он был полноценным членом семьи и никогда не позволял нам забывать об этом. Думаю, в этом и есть секрет его невероятно долгой жизни, — говорит Ян.